Los 3 colores que serán tendencia para pintar tu casa; dile adiós al blanco y prueba estos tonos

Mucho se ha hablado respecto al hecho de que la moda y la tendencia regresen a sus orígenes en este 2026 luego de lo estrafalario que fue el año pasado. Esta situación se permea en prácticamente todos los ámbitos, y uno de ellos tiene que ver con la decoración de interiores y exteriores que guarda relación con tu casa.

Bajo este contexto, el color blanco ha pasado a segundo ámbito pues, de acuerdo con las tendencias actuales, existen tres colores que, además de ser mejores y más llamativos, guardan significados sumamente llamativos que harán que tu casa luzca mucho más preciosa, elegante, llamativa y clásica. ¿Cuáles son estos? Conócelos aquí.

¿Qué colores son los mejores para pintar tu casa?

Verde Salvia: Se trata de uno de los colores más interesantes que la moda ha lanzado en este 2026 por su sentido de equilibrio y suavidad. Además, este tiene como característica principal su fácil proceso de adaptación y combinación, lo cual permite que haya una conexión directa entre tu casa y la naturaleza.

Amarillo Mantequilla : Este color no solo transmite luz y felicidad, sino un sentido de optimismo que hará que tu casa sea la protagonista de muchas reuniones sociales o familiares. Ya sea para el exterior o el interior, este diseño es por demás acogedor gracias a que se adapta a cualquier estilo de decoracion.

Marrón Suave: Si tu intención es hacer un cambio significativo en tu hogar, entonces puedes apostar por un color marrón suave que se ha vuelto de los favoritos de chicos y grandes en los últimos meses. No solo es un tono luminoso y tranquilo, sino también lo suficientemente elegante como para destacar.

¿Cuál es la intención principal al momento de pintar tu casa?

Más allá de ser una necesidad, la realidad es que la idea de pintar tu casa tanto por fuera como por dentro guarda un sentido de personalidad y calidez en cuanto al lugar en donde vives. Debido a ello, el estudio de interiorismo PENTA menciona que la intención es encontrar una fusión entre lo sofisticado y lo natural para hacer una recreación por demás espectacular.