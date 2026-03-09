La planta que te hace sentir con más energía en días calurosos y además se ve hermosa

Con la llegada de la primavera, los días soleados se vuelven algo habitual y el calor comienza a sentirse a todas horas. Y aunque en esta temporada las flores lucen más preciosas que nunca y los paisajes se llenan de color por el verde intenso de cada planta, los climas intensos pueden volverse incómodos cuando se hacen sofocantes y lo mejor es recurrir a métodos prácticos para reducir la sensación térmica.

Estos remedios incluyen aires acondicionados y el consumo de bebidas hidratantes, pero algo que muchos ignoran es que la solución más efectiva podría estar en el jardín. Todo gracias a que hay ciertas especies naturales como las plantas de menta que controlan el calor en casa, dan un aire de energía y que por si fuera poco, son perfectas para tener porque no necesitan muchos cuidados.

¿Por qué la menta ayuda a regular el calor?

Si bien la menta parece actuar mágicamente para dar una sensación de frescura, en realidad esto ocurre gracias a que el aroma (y sabor) que desprende, es percibido por el cuerpo como revitalizante. De acuerdo con un artículo de Southern Cross University, el mentol activa unos receptores conocidos como "TRPM8", que a su vez se encargan de detectar el frío.

La menta puede ayudar a que un espacio se sienta menos sofocado por el calor|Canva

Por lo que tener una maceta con esta planta en espacios como la sala y las habitaciones, hace que el ambiente se llene con este aroma tan peculiar y que poco a poco todo el calor se sienta menos. Al mismo tiempo, embellecen cualquier espacio, cumplen con la función de disimular los malos olores y cuando está bien cuidada, hasta puede usarse para preparar postres y bebidas.

¿Qué cuidados necesita la planta de menta?

Si ya te decidiste a tener esta planta en tu casa como parte de la decoración natural, es muy importante considerar que tiene que estar en perfectas condiciones. Ya que de lo contrario, no refrescará para nada y su apariencia terminará haciendo que todo se vea descuidado.

Los cuidados de la planta de menta son muy sencillos|Canva

En este sentido, el sitio especializado en botánica Love The Garden recomienda que la maceta de menta siempre debe estar en una maceta amplia que le permita crecer correctamente, hay que regarla al menos cada 3 días y es mejor que no esté siempre expuesta al sol. Así, estará en buen estado y sus hojas con mentol inundarán el hogar con una sensación de frescura que es tan reconfortante en las épocas de calor.