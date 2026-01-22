Esta es la bebida más consumida en el mundo después del agua; muchos la ven como indispensable

Dado que el agua es básicamente uno de los componentes que le dan vida al ser humano (y en general a toda la vida del planeta), es interesante pensar cuál es la bebida que más se consume detrás de ella. Y aunque hay un conglomerado muy polémico con refrescos de cola, el café es el líquido más consumido detrás del agua. Esto se sabe y estos son los beneficios de tomar café todos los días.

¿Qué beneficios tiene tomar café todos los días?

Lejos de todas las variantes que existen para consumir café, esta bebida aporta muchísimas cosas al cuerpo humano. Y como primer punto, se indica que si se consume el café clásico negro, está lleno de antioxidantes, conteniendo además nutrientes como vitaminas B2, B3, B5, manganeso y potasio.

Por si eso no fuera suficiente, el café ayuda a la liberación de ácidos grasos (reportado por Doctor Deporte) al estimular el sistema nervioso, aumentar el metabolismo y movilizar la grasa almacenada. Esto último se traduce en usarla como energía, en un procedimiento conocido como lipólisis.

Ante esta información, nunca está de más recordarle al lector que todo debe consumirse en equilibrio. Se recomienda consumir esta bebida, siempre acompañando el tema con ejercicio y una dieta saludable. Sitios como Mayo Clinic indican que no deben superarse los 400 mg de cafeína al día, lo cual equivale a unas 3 tazas de café.

¿Cuánta gente consume esta bebida mundialmente?

Dentro de los rasgos que se observan a simple vista, destaca que el café no es algo que tenga solamente a consumidores de una edad. El gusto es bastante general, por ello todas las personas lo consumen con frecuencia. Y es que la Asociación Nacional del Café de Estados Unidos indicó que se consumen más de 2.25 millones de tazas de café por día en todo el mundo.

Y aunque la cafeína es uno de sus grandes componentes, ya se explicó por qué consumir esta bebida podría ser benéfico para cada persona en particular.