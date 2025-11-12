Dile adiós a las clásicas servilletas de Navidad: esta es la nueva tendencia, según la IA

Las tradiciones para la época de Navidad no solo se centran en el plano religioso, sino que en cada hogar existen ciertos rituales, platillos y decoraciones que guardan mucho significado para estas fechas. De todos modos, algunas tradiciones pueden variar, rendidas ante el peso de las tendencias que viajan de país en país.

La Inteligencia Artificial (IA) está siendo consultada sobre las tendencias que se relacionan, por ejemplo, con la decoración navideña. En sus respuestas no solo se hallan consejos relacionados con el árbol de Navidad o la ornamentación del hogar, sino que la mesa en donde cenaremos podría sufrir grandes cambios.

¿Adiós a las clásicas servilletas de Navidad?

La IA llamada Gemini ha sido consultada sobre las nuevas tendencias que la Navidad 2025 impondrá y una de ellas se centra en las servilletas de nuestra mesa. Las clásicas servilletas de papel o tela parecen tener los días contados, o al menos eso viene ocurriendo en algunos países.

Esta tendencia busca combinar no solo la modernización de la mesa navideña, sino también la practicidad y la estética. Por tal motivo, las servilletas clásicas de Navidad han comenzado a ser reemplazadas por servilletas de satén, más precisamente aquellas que poseen tonos metalizados.

¿De qué trata la nueva tendencia de Navidad?

De acuerdo con Gemini, las servilletas de satén “son tendencia en Navidad porque ofrecen un toque de lujo y sofisticación a la mesa de una manera práctica y económica, especialmente en tonos metálicos como el dorado y el cobre, que se alinean con las tendencias de decoración para 2025”.

Esta Inteligencia Artificial refuerza esta tendencia “al identificar los tonos metálicos como los colores principales de la temporada”. Es por eso que enumera los beneficios que este tipo de elementos decorativos traerán para nuestra mesa en Navidad:

