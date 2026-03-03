¿Quién gana HOY 3 de marzo La Batalla Colosal en Exatlón México? Equipo Azul o Equipo Rojo

La tensión aumenta en Exatlón México, con la llegada de la esperada Batalla Colosal de esta noche 3 de marzo. Este enfrentamiento promete ser uno de los más intensos de toda la temporada, pues no solo representa obtener un premio, sino una ventaja clave que impulsa el descanso y ayuda a que los atletas puedan enfocarse de mejor manera; por ello, la duda que ronda en la mente de los fans es: Rojos o Azules: ¿Quién se llevará el premio deseado?

¿Qué está en juego en La Batalla Colosal?

A pesar de que aún no se ha dejado en claro cuál será el premio a disputar, tanto los fanáticos del reality deportivo más intensos de México como los mismos atletas saben que ganar el premio no solo implica un punto más en el marcador de la novena temporada, sino que representa un dominio dentro de la semana y, por supuesto, una oportunidad de cambiar el ánimo y la tensión del equipo.

En la semana 23 de la novena temporada, cualquier error puede ser fatal, como lo ha señalado anteriormente Rosique; por ello los equipos saben que no hay tiempo que perder y cada punto se tiene que disputar como si fuera el último.

Equipo Azul vs. Equipo Rojo: Así llegan al 3 de marzo

A lo largo de la temporada, El Equipo Azul ha mostrado una mejor solidez dentro de los circuitos, aunque es verdad que en puntos más determinantes han sido los Rojos los que han salido adelante. Si la escuadra Azul logra mantener el ánimo tras eliminar a una Roja y se mantiene serena mentalmente, podría quedarse con la victoria.

Del lado del Equipo Rojo, la necesidad de demostrar su dominio dentro de los circuitos les ha permitido quedarse con puntos estratégicos dentro de la novena temporada; no obstante, tras la salida de Ella, la escuadra se ha visto forzada a cambiar la estrategia, por lo que, si logran mantener el hambre de victoria, podrían dar la sorpresa y quedarse con la ventaja que la Batalla Colosal pone sobre la mesa esta noche.

¿Quién podría ganar hoy 3 de marzo?

A pesar de que aún faltan un par de horas para conocer el resultado oficial, el panorama de la semana 23 apunta a que será un enfrentamiento más que parejo, por lo que si los Azules logran mantener su efectividad, podrían quedarse con la victoria. No bastante; si los Rojos mantienen su sed de revancha, las probabilidades podrían inclinarse a su favor. Lo cierto es que este 3 de marzo La Batalla Colosal promete emociones al límite y un cierre de auténtica película solo por Azteca UNO y todas nuestras redes oficiales.

