7 ideas innovadoras para reciclar cinturones viejos que tengas en casa y ya no uses; son prácticas y no necesitas gastar

Es fácil comenzar a acumular accesorios en casa hasta que llega un punto en que debemos hacer limpieza y se siente feo tener que tirar cosas. A continuación te damos algunas ideas para reciclar cinturones viejos que ya no usas porque tu estilo para vestir cambió, te dejaron de gustar o simplemente olvidaste que los tenías. Vas a poder aprovecharlos una vez más.

Las ideas de reciclaje que te daremos son muy prácticas y no tienes que gastar en muchos materiales para volver a aprovechar estos accesorios.

7 ideas para reciclar cinturones viejos que ya no uses

1. Hacer una correa para tu cámara

Un cinturón de cuero o de otros materiales puede darle un aspecto muy cool y vintage a tu cámara profesional o semiprofesional si lo adaptas para crearle una correa. No necesitas gastar en mucho más que unos clips grandes, como muestra el video.

2. Sujetar tapetes de yoga

Uno de los usos más simples que puedes encontrar para reciclar cinturones viejos consiste en sujetar tu tapete de yoga o cualquier otra cosa que requieras mantener enrollada. Si es necesario, haz más agujeros para que resulte más ajustable.

3. Hacer brazaletes

Con algunos de los cinturones que ya no uses puedes hacer brazaletes que uses tú, para intercambiar con tus amistades o como un lindo detalle para otra persona. En este tutorial muestran cómo se hace.

4. Hacer sujetadores de servilletas

Si quieres darle un look más sofisticado a tus reuniones o cenas en familia, puede comprar servilletas de tela y hacer pequeños sujetadores a partir de un cinturón de cuero que ya no uses.

5. Crear una agarradera

Con un simple pedacito de cinturón de cuero puedes crear una agarradera muy cool para un cajón, un revistero, un joyero, para cajas organizadoras o para una canasta de picnic.

6. Hacer un separador de libros o tag para maletas

Existe una gran variedad de manualidades prácticas mediante las cuales puedes reciclar cinturones viejos. Por ejemplo, con pedacitos de un cinturón de cuero es posible hacer un llavero o dar forma a un identificador de maleta para el aeropuerto; también puedes hacer un separador de libros o tarjetas con dedicatorias para agregar a un regalo de cumpleaños.

7. Decorar maceteros

Un detalle aparentemente simple, como un cinturón reciclado, puede realzar por completo el aspecto de un macetero o una canasta. Mira aquí un ejemplo.

