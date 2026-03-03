7 ideas innovadoras para reciclar cinturones viejos que tengas en casa y ya no uses; son prácticas y no necesitas gastar
Es fácil comenzar a acumular accesorios en casa hasta que llega un punto en que debemos hacer limpieza y se siente feo tener que tirar cosas. A continuación te damos algunas ideas para reciclar cinturones viejos que ya no usas porque tu estilo para vestir cambió, te dejaron de gustar o simplemente olvidaste que los tenías. Vas a poder aprovecharlos una vez más.
Las ideas de reciclaje que te daremos son muy prácticas y no tienes que gastar en muchos materiales para volver a aprovechar estos accesorios.
7 ideas para reciclar cinturones viejos que ya no uses
1. Hacer una correa para tu cámara
Un cinturón de cuero o de otros materiales puede darle un aspecto muy cool y vintage a tu cámara profesional o semiprofesional si lo adaptas para crearle una correa. No necesitas gastar en mucho más que unos clips grandes, como muestra el video.
2. Sujetar tapetes de yoga
Uno de los usos más simples que puedes encontrar para reciclar cinturones viejos consiste en sujetar tu tapete de yoga o cualquier otra cosa que requieras mantener enrollada. Si es necesario, haz más agujeros para que resulte más ajustable.
3. Hacer brazaletes
@willz_inthestarz i’ve had the belt three yearz and itz been ripping recently </3 SO I DID DIY WITH IT!!!1!1!1 ‼️🐺 #fyp #foryou #alt #trans #diy ♬ Teach Me How to Scream - Brokencyde
Con algunos de los cinturones que ya no uses puedes hacer brazaletes que uses tú, para intercambiar con tus amistades o como un lindo detalle para otra persona. En este tutorial muestran cómo se hace.
4. Hacer sujetadores de servilletas
@redeux_style 3 ways to Upcycle belts♻️ #upcyclersoftiktok #makersoftiktok #upcycling #upcycle #rework #diy #thriftflip #homedecor #upcycling #upcycle #diy #thriftflip #homedecor #upcycles #rework #upcycling #thriftflip #organize #reuse #recycle #secondhandstyle #transform #oldtonew #upcycleddesign #makers #homehacks #lifehacks #hacks #belts #beltrips #belthack ♬ Pure Imagination - Kathleen
Si quieres darle un look más sofisticado a tus reuniones o cenas en familia, puede comprar servilletas de tela y hacer pequeños sujetadores a partir de un cinturón de cuero que ya no uses.
5. Crear una agarradera
@whimsybarn Do you have an old cutting board? Why not trim it up! 🍂 I added an old belt as faux handles, secured with rounded brad nails, and turned it into the perfect Fall s’mores station. Simple, rustic, and full of charm—it’s an easy project that adds both function and a touch of vintage soul to your gatherings. Around here, we do mostly vintage. 2025 is our year to vintage treasure hunt, stash & style our spaces and add “freedom” to our lives in so many ways! We specialize in vintage mystery boxes and helping people shop by decor style! Check out our online shop or jump on our email list (for family & friends insider info and specials). We can’t wait to serve you! #mysteryboxshop #whimsybarn #FallSmoreStation #RepurposedVintage #CuttingBoardDIY #WhimsyBarnStyle #FromJunkToJoy #ChippyAndCharming #VintageInRealLife #SeasonalVintageStyle #RusticFallDecor #TimewornTreasure #DecorWithSoul ♬ Dark fairy tale song like wonderland(1093965) - Beemyu
Con un simple pedacito de cinturón de cuero puedes crear una agarradera muy cool para un cajón, un revistero, un joyero, para cajas organizadoras o para una canasta de picnic.
6. Hacer un separador de libros o tag para maletas
@racheljones39 Repurposing an old belt and broken jewelry to make a bookmark. #bookmark #junkjournal #junkjournaling ♬ Natural Emotions - Muspace Lofi
Existe una gran variedad de manualidades prácticas mediante las cuales puedes reciclar cinturones viejos. Por ejemplo, con pedacitos de un cinturón de cuero es posible hacer un llavero o dar forma a un identificador de maleta para el aeropuerto; también puedes hacer un separador de libros o tarjetas con dedicatorias para agregar a un regalo de cumpleaños.
7. Decorar maceteros
@serenabardwell She is so so talented!! 🤭😍 #beach #basket #picnic #beachbag #beachvibes #fyp #fypage #fypシ ♬ art deco instrumental by lana del rey - darlana ♪‧₊˚
Un detalle aparentemente simple, como un cinturón reciclado, puede realzar por completo el aspecto de un macetero o una canasta. Mira aquí un ejemplo.