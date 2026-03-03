VIDEO | El exalumno de la primera generación de La Academia que fue atropellado y quedó en coma

Con la reciente muerte del primer eliminado en la historia de La Academia, el público ha recordado la primera generación del reality show, donde sin duda tuvimos grandes personalidades que, si bien no todos se dedicaron al medio, supieron cómo brillar con su propia luz. Pero también se conocen anécdotas oscuras dentro de la historia del reality, pero sin duda uno de los más destacados fue el de Alejandro Danel.

¿Cirugía estética? Eduin Caz rompe el internet con su radical cambio de look

¿Qué fue lo que le pasó a Alejandro Danel?

Al igual que Héctor Zamorano, Alejandro Danel fue de los primeros en ser eliminados de La Academia primera generación; con tan solo 19 años, el joven cantante sería como el segundo en ser eliminado del reality show. Si bien su camino por el medio no resultó, el joven decidió abrirse camino creando un canal de YouTube donde subiría contenido de su día a día, consejos de salud y pequeños blogs con reflexiones, buscando brindar un consejo a sus seguidores.

Y fue por este medio que en 2016 decidió abrir su corazón y narrar lo que él llama su segunda oportunidad, contando que cuatro años antes sufrió un terrible accidente, al ser atropellado en la carretera México-Toluca, en el carril de alta velocidad, recibiendo un fuerte impacto que lo dejaría en coma por 4 días y con severas heridas.

Si bien el exacadémico no dio más datos sobre su complicada recuperación, nos dio a entender con su reflexión que la vida le dio una segunda oportunidad y que sin duda fue un accidente que dejó huella importante en su vida.

Alejandro Danel se despide de Héctor Zamorano

Tras la noticia del fallecimiento de Héctor Zamorano, el exacadémico también subió una serie de videos a sus redes sociales donde, entre lágrimas, agradecía y se despedía de su compañero, recordando aquellos momentos de amistad y fraternidad que vivieron dentro del reality.