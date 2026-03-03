6 peinados recogidos si tienes corte mariposa; te verás más delgada de la cara y lucirás fresca en esta primavera 2026

Una de las mayores tendencias en este año es el corte mariposa, ya que aporta mucho más volumen, da un movimiento natural y sobre todo, hace que el rostro se vea mucho más fino y delgado. Es muy importante que si tienes este tipo de corte de pelo lo peines con delicadeza para lucirlo de la forma más adecuada y aquí traemos varias opciones de peinados fáciles y sencillos para que reflejes glamour y frescura en esta temporada de primavera 2026.

Peinados en corte mariposa semirrecogidos

Peinado recogido: Se viene la temporada de calor y si tienes el corte estilo mariposa te recomendamos este peinado para que te sientas fresa. Se trata de una coleta de caballo, puedes optar por llevarla pulida o con un poco de crepe. El toque especial se encuentra en la caída de las primeras capas del flequillo, pues hacen que tu rostro se vea más delgado.

|Crédito: Pinterest

Peinado semi recogido: Estas opciones son perfectas si buscas resaltar las capas de tu cabello. Un semi recogido es visualmente femenino y sutil, pues optar llevarlo con una pinza para pelo y recoger solo un poco para hacer la media coleta.

Otra opción es tomar un poco más de cabello para la media coleta y sostenerla con una liga, te sugerimos que ondules las puntas de tu pelo para darle más forma.

|Crédito: Pinterest

Moño recogido en corte mariposa: Si buscas sentirte fresca y arreglada en esta primavera 2026, este es el peinado predilecto. Se trata de un recogido en tipo chongo despeinado, el truco está en que no debe verse perfecto y dejar lucir las primeras capas del flequillo.

Para estas opciones puedes hacer en el chongo algún tipo de crepe y elige la altura a la que lo llevarás para sentirte cómoda.