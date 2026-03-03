6 peinados recogidos si tienes corte mariposa; te verás más delgada de la cara y lucirás fresca en esta primavera 2026
Si tienes el pelo en corte mariposa y estas en busca de ideas para sacarle provecho a tu melena checa estas opciones de peinados hermosos.
Una de las mayores tendencias en este año es el corte mariposa, ya que aporta mucho más volumen, da un movimiento natural y sobre todo, hace que el rostro se vea mucho más fino y delgado. Es muy importante que si tienes este tipo de corte de pelo lo peines con delicadeza para lucirlo de la forma más adecuada y aquí traemos varias opciones de peinados fáciles y sencillos para que reflejes glamour y frescura en esta temporada de primavera 2026.
Te puede interesar: 3 cortes de pelo que alargan el cuello; son perfectos para mujeres de 40 y 50 años, y se ven muy elegantes
Peinados en corte mariposa semirrecogidos
Peinado recogido: Se viene la temporada de calor y si tienes el corte estilo mariposa te recomendamos este peinado para que te sientas fresa. Se trata de una coleta de caballo, puedes optar por llevarla pulida o con un poco de crepe. El toque especial se encuentra en la caída de las primeras capas del flequillo, pues hacen que tu rostro se vea más delgado.
Peinado semi recogido: Estas opciones son perfectas si buscas resaltar las capas de tu cabello. Un semi recogido es visualmente femenino y sutil, pues optar llevarlo con una pinza para pelo y recoger solo un poco para hacer la media coleta.
Otra opción es tomar un poco más de cabello para la media coleta y sostenerla con una liga, te sugerimos que ondules las puntas de tu pelo para darle más forma.
Moño recogido en corte mariposa: Si buscas sentirte fresca y arreglada en esta primavera 2026, este es el peinado predilecto. Se trata de un recogido en tipo chongo despeinado, el truco está en que no debe verse perfecto y dejar lucir las primeras capas del flequillo.
Para estas opciones puedes hacer en el chongo algún tipo de crepe y elige la altura a la que lo llevarás para sentirte cómoda.