Comer las semillas de la sandía es bueno y los expertos explican por qué deberías hacerlo

Comer las semillas de la sandía es bueno, aunque a lo largo de los años se ha remarcado que puede resultar dañino para la salud. Los expertos revelaron que incluso hay algunas de un par de frutas que aportan nutrientes, pero existen otras que pueden ser dañinas, aunque no tóxicas para el ser humano. No solo la naranja da vitamina C; hay otra que da una explosión de beneficios al cuerpo.

De acuerdo con el libro Botánica para comer, del biólogo Joaquín Ais, mencionó que las semillas de la manzana, pera y durazno contienen precursores del cianuro. No obstante, no son peligrosas si en dado caso te llegas a comer una, ya que para que sea dañino se deben consumir cientos en una sentada. Esta es la fruta que menos engorda, es deliciosa y aporta muchas cosas buenas a la salud.

Las semillas de la sandía aportan magnesio, hierro y grasas saludables.|Pinterest

Los beneficios de comer las semillas de la sandía

Aunque parezca contraproducente, las semillas de la sandía son ricas en proteínas y minerales, ya que aportan magnesio, hierro y grasas saludables al cuerpo humano. Según el especialista, se recomienda ingerirlas bien trituradas, a fin de que las personas puedan masticarlas bien.

Cabe mencionar que en diferentes culturas las semillas de la sandía se tuestan y degustan como un snack o una entrada. Para que la experiencia sea buena, se recomienda secarlas muy bien, a fin de que se vuelvan crocantes y digestivas.

Los otros mitos que envuelven a la sandía

La sandía es una fruta que los mexicanos le tienen miedo comer durante la noche o cuando se encuentra en estado de ebriedad o crudos, ya que supuestamente es dañino para la salud. La primera teoría solo es un mito que los expertos han desmentido y hasta recomiendan cenarla, ya que es baja en calorías.

Mientras que el consumir sandía mientras se está crudo o en estado de ebriedad no puede ser mortal, aunque sí ocasionar malestar estomacal, acidez y ocasionar que la resaca sea más duradera.