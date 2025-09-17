Comerciante explica la forma correcta de partir un limón para que saque más jugo

Al partir un limón, lo que uno espera es que de él salga más jugo, logrando disfrutar de su sabor en cualquier platillo o bebida que disfrutemos. Seguramente, te ha pasado que al cortar y exprimir uno de gran tamaño, apenas salen dos o tres gotas del zumo, siendo una situación frustrante en un inicio.

Lo que se dice... ¡Lo que es! ¿Para qué sirven los limones? [VIDEO] Lo que se dice... ¡Lo que es! ¿Para qué sirven los limones? ¡FALSO! El limón no desinfecta por sí solo, hay bacterias resistentes a él.

Para que no los deseches de inmediato, un comerciante explica la forma correcta en que debemos partir el ingrediente, logrando aprovechar el cítrico en su totalidad. Saca pluma y papel para que anotes los consejos que te compartiremos a continuación.

¿Cuál es la forma correcta de cortar un limón?

Usualmente, todos tenemos la costumbre de partir un limón por la mitad para después exprimirlo. Sin embargo, la cuenta de Instagram “mexicovivonatural”, entrevistó a un comerciante, que explica que al hacer el mismo proceso en un cítrico grande de cáscara gruesa, no saldrá suficiente zumo, provocando que lo desechemos de inmediato.

En estos casos, resalta que la forma correcta de cortarlo, primero es a la mitad y después esa porción se corta en rodajas verticales. Incluso, hace una demostración al respecto, comprobando que su teoría permite que salga más jugo del cítrico, logrando disfrutar del alimento y evitando desperdiciar el fruto.

¿Cómo identificar limones maduros?

Además de saber la forma correcta de partir un limón, también es importante poder identificar los mejores cítricos. De esta manera, seleccionarás fruta en buen estado, que te durará más tiempo, y tendrá una mayor probabilidad de tener más jugo en su interior. Por lo que siempre busca los frutos que tengan las siguientes características:

Piel brillante y sin arrugas

Debe tener una textura suave al momento de apretarlo.

Evita los que se vean secos o con manchas cafés, ya que son indicios de que es un insumo viejo.

Un tip extra es que antes de cortarlo, lo aprietes ligeramente con la palma de tu mano sobre la mesa hasta que sientas que salen sus aceites. Al cortarlo, te asegurarás de tener más zumo natural. Aplica todos los consejos que te compartimos y disfruta de su sabor en tu comida.