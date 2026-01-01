“Nos pegó a todos”: el equipo rojo rompe el silencio tras la dolorosa salida de Josué en Exatlón México

No cabe duda de que la novena temporada de Exatlón México atraviesa uno de sus episodios más emotivos e inesperados tras la salida de Josué, noticia que sorprendió a todos dentro del equipo rojo y en general a los atletas y seguidores del programa. De acuerdo a lo que se dio a conocer por parte de la Máxima Autoridad, su salida no solo transformaría el rumbo de la competencia, sino que también con ella se abrirá un profundo impacto emocional difícil de ocultar.

Humberto y el vínculo que dejó huella con Josué

Uno de los atletas más afectados por la salida de Josué fue sin duda Humberto, quien reconoció que en las últimas semanas había creado una relación fuerte de confianza y amistad. El atleta reconoció que Josué siempre encontraba las palabras adecuadas en los momentos difíciles, lo que para él significaba seguridad y apoyo emocional. Humberto también reconoció que, a pesar de que consideraba a Josué como una persona fuerte, admitió que su partida dejaría un gran hueco dentro del equipo.

La fortaleza de Josué en su despedida

Humberto también reconoció que, a pesar de la dureza a la hora de su partida, Josué transmitió paz. No obstante, el atleta reconoció que ese tipo de despedidas siempre afectan, ya que los rojos no solo perderían a un atleta fuerte, sino a un compañero con el que construyeron lazos de amistad y cariño.

Mati Álvarez y el peso emocional de la salida

Mati también se dio a la tarea de hablar sobre lo difícil que fue la salida de Josué de la novena temporada, sobre todo cuando reveló las circunstancias personales de Josué. Mati señaló que conocía la difícil situación por la que atravesaba el atleta y las ganas que este tenía de regresar al programa tras enfrentar momentos complicados fuera de la competencia, pues el regresar al reality significaba una oportunidad de estabilidad y alivio personal.

Un equipo que resiente la ausencia

Sin duda, la salida de Josué no solo modificará la estrategia del Equipo Rojo dentro de los circuitos, sino que también dejará un daño emocional permanente, pues sus compañeros coincidieron en que este tipo de despedidas por causas de fuerza mayor revelan que lo único cierto dentro de Exatlón México y de la vida misma, es que nada es seguro.