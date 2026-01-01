11 diseños de uñas verdes sencillas, pero elegantes; poco elaboradas y hermosas

Las uñas verdes son la moda en este invierno y entre más oscuro mejor, por lo que puede ser una gran elección para que inicies este Año Nuevo 2026 en tendencia. La tonalidad te hará ver elegante y no se requiere de un modelo XL ni de tantas decoraciones, pues cortas y sencillas se verán hermosas, tales como lo son estos 46 diseños que combinan con todo .

De acuerdo con un artículo del portal Glamour 25, este color es símbolo de renovación, calma y conexión con la naturaleza. Además, se adecúa a cualquier estilo y es la moda de finales de 2025 y principios de 2026, quitándole el puesto a las tonalidades beige y café, que se pueden utilizar en estos 47 modelos de color nude tanto en largas como en cortas .

1. Verde olivo

Este diseño es buena opción para las personas que les gustan las cosas minimalistas. Además, su acabado mate le da ese toque sencillo, pero

2. Acabado glossy

El modelo es infaltable y uno de los más utilizados en mujeres, pues su acabado brillante realza el color verde.

3. Con helechos

El modelo quizá no es de los más sencillos, pues requiere de un helecho. No obstante, puede ser "pan comido" si la experta o ti te encanta el dibujo.

4. Detalles dorados

El truco del diseño es pintar o colocar uñas acrílicas en color verde y dejar una para agregarle detalles en color dorado, a fin de que el modelo resalte.

5. Brillantes

Las uñas en color verde brillosas son buena opción para un evento especial de noche, pues no pasarás desapercibida.

6. Detalles minimalistas

El modelo es sumamente hermoso y elegante, pues lo que resalta el diseño son detalles, figuras o trazos en color dorado.

7. Combinación de colores

El verde se puede combinar con el rojo y así hacer un diseño que resalte de los demás. Este modelo lo puedes utilizar para la próxima Navidad.

8. Degradado

Si bien no es un diseño sencillo, su modelo es hermoso. Puede resultar sumamente fácil en ciertos salones de belleza, por lo que solo es encontrar a la persona indicada.

9. Francesa

Este modelo clásico resulta bastante sencillo, pues basta con utilizar el cuerpo de la uña natural y solo colocar o pintar de verde la parte de arriba.

10: Verde menta

El diseño se puede utilizar más en los lugares costeros, pues sus colores reflejan lo fresco de la brisa del mar. Para que resulte más sencillo se puede omitir la flor.

11. Verde eucalipto

El modelo es similar al verde olivo, pues sus colores un poco más oscuros es lo que está en tendencia en uñas de esta tonalidad.