8 diseños de uñas acrílicas que duran un montón: son hermosas en cortas

Las uñas acrílicas forman parte del outfit de varias mujeres, mientras que otras prefieren usarlas al natural, aunque con un esmalte o piedrita para resaltar el diseño. No obstante, estos 8 diseños son hermosas en cortas, si lo tuyo no son las XL o puntiagudas, pues además de ello duran un montón. Estos son los 12 modelos en color verde que puedes usar en cualquier fecha del año .

Las uñas acrílicas pueden ser de diferentes colores y agregar diseños, entre los que se encuentran efectos holograma, espejo y agregar texturas, como mármol o piedritas brillosas. Por lo anterior, son una buena opción para llevar a eventos especiales, pues te harán ver elegantes, como lo son estos 11 modelos en color negro, tanto en cortas como largas.

Uñas con efecto mármol o piedra, con diseño 3D y minimalistas.|IA

Los 8 diseños de uñas acrílicas que duran un montón y son hermosas en cortas son las siguientes:



Uñas con efecto mármol o piedra Uñas con diseño 3D Uñas minimalistas Uñas cromadas metálicas Uñas con texturas Uñas french invertido Uñas con encapsulados Uñas con diseño geométrico

Uñas cromadas metálicas, con texturas y french invertido.|IA

Tips para que tus uñas acrílicas te duren un montón

Las uñas acrílicas suelen durar hasta 3 semanas, pero ello depende del cuidado y mantenimiento que cada persona le den. Para que este accesorio te dure un montón se debe seguir unos cuantos tips, tal y como lo recomienda un artículo del portal Amoure Nail Boutique.



Acudir con una experta

Aplicar aceite de uñas diario

Usar guantes para hacer labores de limpieza

No omitir los rellenos

Uñas con encapsulados y con diseño geométrico.|IA

Es preciso mencionar que las uñas acrílicas no están diseñadas para durar indefinidamente, pues se recomienda llevarlas máximo 4 semanas, ya que extender ese periodo puede traerle consecuencias a la persona. Una de ellas y la más común es el riesgo de contraer hongos. Además de sufrir traumatismo en el lecho ungueal; es decir, lesiones en la piel debajo de la uña.

"A medida que las uñas naturales crecen, el acrílico se desequilibra, creando puntos de tensión y pequeños huecos donde se puede acumular humedad", se lee en el artículo.