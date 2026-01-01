La tendencia en enero 2026 serán las uñas en color rojo cortas, pues han quedado atrás los modelos XL o las garras afiladas. Esta tonalidad es sumamente elegante y combina con todo tipo de outfit, por lo que puede llevaras a diario o en algún evento especial, tales como son estos 47 diseños nude que te harán ver preciosa .

De acuerdo con un artículo de Vogue, el rojo oscuro es un clásico para la época de otoño e invierno, pues se busca que los matices se asimilen al vino tinto. No obstante, cualquier tonalidad de este color le puede ir bien a cada mujer al poder combinarlo con todo, como lo son estos 46 diseños, tanto en cortas como largas .

1. Rojo clásico

Este diseño es el incondicional de las mujeres, pues el tono del color es el que nunca falla en uñas cortas y le da un brillo especial que te hará resaltar a cualquier lugar que vayas.

5 diseños de uñas con rojo que puedes usar en cortas: son tendencia en enero de 2026|IA

2. Rojo mate

Ese modelo luce impecable en una tonalidad de rojo más oscura, tirándole al vino. El mate hace que el diseño no luzca tan brilloso, pero es igual de vistoso.

5 diseños de uñas con rojo que puedes usar en cortas: son tendencia en enero de 2026|IA

3. Rojo vino tinto

A este diseño se le conoce como Cabarnet, debido a su tonalidad vino tinto. El modelo es elegante y una muy buena opción para llevar a eventos especiales si lo tuyo no son las uñas afiladas.

5 diseños de uñas con rojo que puedes usar en cortas: son tendencia en enero de 2026|Vogue

4. Rojo sangre

Las uñas son elegantes al ser un color oscuro y penetrante, lo que provocará la envidia de más de una. Cabe destacar que otra opción de ello puede ser degradado, para mostrar la transición suave del rojo y negro.

5 diseños de uñas con rojo que puedes usar en cortas: son tendencia en enero de 2026|IA

5. Rojo con brillos o piedritas

Cualquier tonalidad de rojo se puede llevar para estar en la tendencia de enero y un plus para que las uñas sean vistosas es el agregarle brillos o piedritas preciosas en color plateado. Es preciso mencionar que para ello se debe acudir con una especialista, pues se tiene que utilizar un pegamento especial para evitar daños en las uñas.