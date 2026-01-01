Incendio en el hotel Crans-Montana: ¿Cómo era, qué ofrecían y quiénes asistían al bar Le Constellation que se quemó?

Durante la madrugada del primer día del 2026 ocurrió un incendio dentro del bar Le Constellation en Crans-Montan, Suiza. Esto es una tragedia que ha conmovido a todo el mundo. Sin embargo, muchos tienen preguntas sobre cómo era dicho bar, qué ofrecía y quiénes asistían. Aquí te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿Cómo era, y qué ofrecía el bar Le Constellation?

El bar Le Constellation, ubicado en Crans-Montana, en Suiza, era un lugar al que asistían diversos turistas, extranjeros y personas locales. Tenía una capacidad de al menos cuatrocientas personas y cuarenta en la terraza, contaba con una sala; espacio donde tocaba un DJ. Por otro lado contaba con un espacio especial para fumar shishas además había venta de café y muchas pantallas para disfrutar de programaciones televisivas de entretenimiento.

Su menú gastronómico era amplio ya que destacaban platillos que iban desde pizzas y paninis hasta waffles y platos de jamón. Sus servicios estaban disponibles siete días de la semana, de 9:00 a 2:00 de la madrugada. Contrario a lo que algunas personas creen, este bar no era elegante ni lujoso, sino que se ubicaba en una zona que sí lo era. Tenía al menos unos cuarenta años de existencia y fue famoso en la década de los ochenta debido a que albergaba la Copa del Mundo de esquí.

¿Quiénes asistían al bar Le Constellation?

Aunque aún no se tienen identificadas a todas las personas que estaban presentes y quiénes eran se espera que los resultados arrojen que habían residentes de los valles, extranjeros y personas locales que decidieron celebrar la llegada del año 2026 en dicho recinto. Por ahora las autoridades continúan realizando una investigación profunda de todos los aspectos.