Incendio en el hotel Crans-Montana: ¿Cómo era, qué ofrecían y quiénes asistían al bar Le Constellation que se quemó?
Desafortunadamente durante la madrugada del primero de enero de 2026 se incendió uno de los bares más populares del centro turístico de Suiza, aquí te contamos qué es lo que dicho recinto ofrecía a sus clientes.
Durante la madrugada del primer día del 2026 ocurrió un incendio dentro del bar Le Constellation en Crans-Montan, Suiza. Esto es una tragedia que ha conmovido a todo el mundo. Sin embargo, muchos tienen preguntas sobre cómo era dicho bar, qué ofrecía y quiénes asistían. Aquí te contamos todo lo que se sabe al respecto.
¿Cómo era, y qué ofrecía el bar Le Constellation?
El bar Le Constellation, ubicado en Crans-Montana, en Suiza, era un lugar al que asistían diversos turistas, extranjeros y personas locales. Tenía una capacidad de al menos cuatrocientas personas y cuarenta en la terraza, contaba con una sala; espacio donde tocaba un DJ. Por otro lado contaba con un espacio especial para fumar shishas además había venta de café y muchas pantallas para disfrutar de programaciones televisivas de entretenimiento.
Su menú gastronómico era amplio ya que destacaban platillos que iban desde pizzas y paninis hasta waffles y platos de jamón. Sus servicios estaban disponibles siete días de la semana, de 9:00 a 2:00 de la madrugada. Contrario a lo que algunas personas creen, este bar no era elegante ni lujoso, sino que se ubicaba en una zona que sí lo era. Tenía al menos unos cuarenta años de existencia y fue famoso en la década de los ochenta debido a que albergaba la Copa del Mundo de esquí.
¿Quiénes asistían al bar Le Constellation?
Aunque aún no se tienen identificadas a todas las personas que estaban presentes y quiénes eran se espera que los resultados arrojen que habían residentes de los valles, extranjeros y personas locales que decidieron celebrar la llegada del año 2026 en dicho recinto. Por ahora las autoridades continúan realizando una investigación profunda de todos los aspectos.