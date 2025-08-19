¿Cómo eliminar la humedad de tus muebles en periodo de inundaciones?

México atraviesa por un delicado periodo de lluvias, mismas que han afectado a gran parte de la República y que, en consecuencia, han traído consigo severas inundaciones. Ante ello, no está de más que conozcas la forma en cómo puedes eliminar la humedad de tus muebles.

En distintos momentos hemos visto cómo, desafortunadamente, las inundaciones terminan con la tranquilidad de miles de hogares al interior del país. En ese sentido, recientemente se ha dado a conocer una forma con la que puedes eliminar el terrible olor a humedad de los muebles.

¿Cómo eliminar la humedad de tus muebles fácilmente?

Lo primero que debes saber es que, la exposición prolongada del agua con tus muebles, puede generar tanto malos olores como hongos. Ante ello, es necesario identificar las áreas más afectadas y, una vez hecho esto, lo principal es retirar el exceso de agua con esponjas o paños absorbentes.

Se recomienda el uso de ventiladores cerca de las superficies afectadas para que el secado sea más rápido y eficiente; del mismo modo, no descartes colocar tus muebles en el sol al aire libre para que este proceso también sea más veloz, lo cual hará que el resultado sea mejor para los habitantes del hogar.

Continúa la vigilancia sobre dos zonas de #BajaPresión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el #Atlántico.🧐 pic.twitter.com/7ydQzYQVXe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 19, 2025

Una vez hecho esto, se deben revisar de manera contínua los muebles para corroborar que estos no tengan signos de deterioro o moho a raíz de la humedad provocada por las inundaciones. Por último, tampoco descartes utilizar productos especiales antihumedad, mismos que, en su mayoría, protegen la madera y la tapicería.

¿Cuándo terminan las lluvias en México?

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, la temporada de lluvias 2025 terminará a finales del año, más precisamente en noviembre próximo. Ante ello, resta decir que este fenómeno climático se mantendrá en el país, al menos, durante los siguientes meses. Ante ello, sigue estas recomendaciones para evitar problemas con los muebles y otros productos que tienes en tu hogar.