¿Cómo eliminar los gusanos blancos de tu cafetera? Este es el truco de limpieza definitivo

La cafetera de cápsula se ha convertido en un electrodoméstico indispensable en muchos hogares por su practicidad y rapidez. Sin embargo, cuando no se le da el mantenimiento adecuado, puede convertirse en un foco de suciedad, malos olores y nido de pequeños gusanos blancos.

En exclusiva: Christian Nodal y Ángela Aguilar celebran juntos y adelantan un 2026 lleno de música

Esta situación puede evitarse y eliminarse por completo siguiendo un proceso de limpieza recomendado por los propios fabricantes, además de algunos hábitos básicos de higiene. Esto es todo lo que tienes que saber para mantener tu cafetera de cápsula como nueva.

¿Cómo limpiar la cafetera de cápsula para eliminar los gusanos blancos?

La mayoría de los fabricantes de cafeteras de cápsula coinciden en un protocolo básico de limpieza:

Desconectar el equipo y retirar todas las piezas desmontables: depósito de agua, bandeja de goteo y contenedor de cápsulas usadas. Lavar estas partes con agua caliente y detergente. No debe quedar ningún resto de café. Realizar un ciclo de limpieza interna con agua y vinagre blanco o con un descalcificador específico aprobado por la marca fabricante. Este proceso ayuda a desinfectar los conductos internos y a eliminar residuos invisibles. Secar bien cada pieza antes de volver a armar la cafetera.

Los fabricantes también aconsejan vaciar las cápsulas usadas a diario, limpiar la máquina al menos 1 vez por semana y dejar los compartimentos abiertos unos minutos después de usarla para reducir la humedad.

¿Por qué aparecen gusanos blancos en las cafeteras de cápsula?

Los llamados gusanos blancos suelen ser larvas de insectos que encuentran un entorno ideal para su proliferación en las cafeteras de cápsula mal higienizadas. La humedad constante, el calor residual y los restos de café acumulados crean un ambiente propicio para que las moscas depositen sus huevos.

Cuando las cápsulas se dejan varios días dentro de la máquina, los residuos orgánicos comienzan a descomponerse y desprenden olores que atraen a los insectos. A esto se suma la falta de ventilación y limpieza frecuente. Estos factores aceleran la aparición de larvas sin que el usuario lo note de inmediato.