El estado de Yucatán es dueño de un rico patrimonio gastronómico y cultural. En este sentido, su capital, Mérida, no se queda atrás. Esta ciudad destaca por su riqueza histórica, pero también por sus restaurantes y cafeterías en crecimiento y expansión.

En esta región de Yucatán , las cafeterías se han convertido en puntos de encuentro para turistas locales y extranjeros. En medio del auge de espacios que ofrecen propuestas de café de especialidad, hay sitios que logran combinar buen servicio y precios accesibles.

¿Cuáles son las 2 cafeterías de Yucatán más bonitas y baratas, según la IA?

A partir del análisis de reseñas, calificaciones y opiniones de usuarios en plataformas digitales, la inteligencia artificial (IA) de Google ha identificado 2 cafeterías en Mérida que sobresalen por ofrecer una excelente relación precio-calidad. Ambas son valoradas por su decoración, su menú y la experiencia que brindan sin afectar el bolsillo.

Kibum Cafetería

Este sitio se ha consolidado como uno de los espacios favoritos para quienes buscan un ambiente "aesthetic" sin pagar de más. Con un rango de precios que va de los 100 a los 200 pesos por persona, los clientes destacan la calidad de los productos, las porciones generosas y la coherencia entre precio y experiencia.

El lugar ofrece áreas climatizadas y mesas al aire libre, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para trabajar con la laptop como para una cita casual. Su decoración cuidada y su atmósfera acogedora la hacen un sitio especial. Se encuentra ubicada en la calle 59 número 515, en el Parque Santa Lucía, en pleno Centro de Mérida.

Kadus Café

Esta es otra de las cafeterías que conquista a los visitantes por su estética y accesibilidad. Su rango de precios oscila entre los 100 y 200 pesos: una cifra que los visitantes consideran justa para la calidad del café y de los platillos que ofrece.

La cafetería es descrita como un espacio "súper bonito y acogedor", con un servicio amable y un menú variado que incluye batidos, waffles y tostadas con aguacate. Es un sitio elegido tanto para reuniones informales como para jornadas de trabajo o charlas entre amigos. Está ubicado en la calle 60 número 326, en la colonia Alcalá Martín, en Mérida.