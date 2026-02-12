Así debes usar el color rojo para atraer la buena suerte a tu hogar, según el Feng Shui

El Año Nuevo Chino se celebra entre el 21 de enero y el 20 de febrero , por lo que en medio de esta celebración existen muchas curiosidades en torno al Feng Shui, filosofía asiática que ha generado mucha popularidad en los últimos meses y que se ha impregnado en la comunidad mexicana, sobre todo en las nuevas generaciones.

El Feng Shui no es más que una filosofía china que está relacionada con las energías y las buenas vibras, por lo que sus expertos normalmente consideran algunos aspectos básicos para hacer que la estabilidad y tranquilidad lleguen a tu hogar. Ahora bien, ¿cómo debes usar el rojo en tu casa para atraer la buena suerte?

¿Cómo utilizar el color rojo para atraer la buena suerte, según el Feng Shui?

Se sabe que el color rojo es uno de los más importantes, populares y dominantes dentro de la cultura asiática, por lo que es igual de relevante para el Feng Shui. De hecho, esta disciplina considera que sus tonalidades pueden funcionar de manera perfecta para aquellas personas que deseen atraer buena suerte a su hogar.

@guillermots2025 El poder del rojo en el Feng Shui: cómo usarlo para atraer éxito y buena suerte. En Feng Shui, el rojo es el color del fuego, la fuerza vital, la prosperidad y la protección. Es el color que activa el chi, impulsa el éxito y abre caminos cuando te sientes estancado. Pero debes usarlo con intención… y en las áreas correctas. Aquí te explico cómo aprovechar su energía: 1. Úsalo en tu ropa cuando necesites un impulso de confianza Días de entrevistas, reuniones importantes, presentaciones o decisiones. El rojo: - te hace visible - fortalece tu energía personal - atrae oportunidades 2. Accesorios rojos para activar tu campo energético Si no quieres vestir de rojo, usa: - pulseras - collares - cinturones - un pañuelo Estos pequeños detalles elevan tu vibración sin saturar tu look. 3. Coloca un toque de rojo en tu cartera o billetera En Feng Shui, el rojo protege tu dinero y multiplica el flujo económico. Puede ser: - una cinta - un pequeño papelito - una moneda con hilo rojo - un billete envuelto en rojo 4. En tu casa: usa rojo para activar zonas clave Ideal en: - Rincón de la riqueza (zona sudeste) - Entrada de la casa para protección - Escritorio para activar éxito profesional Puede ser un detalle: una vela, una cinta, una flor, una figura. 5. Úsalo en rituales de inicio de año o inicios de ciclo El rojo simboliza renacimiento. Pon algo rojo en tu ropa o tu espacio cuando quieras empezar un capítulo nuevo. Recuerda: El rojo no se usa para decorar… se usa para activar. Y cuando lo usas con intención, se convierte en un imán de buena suerte y éxito. ♬ sonido original - Guillermo Ts

Expertos en Feng Shui consideran que el color rojo en la sala aporta la cercanía y calidez necesaria para iniciar un nuevo día mediante conversaciones extensas y fluidas, mientras que este tono en el comedor simboliza aspectos relacionados con la prosperidad y la abundancia en un aspecto económico, social y cultural.

El color rojo en la recámara se usa de manera sutil para mejorar el descanso diario mientras se activa la energía al momento de comenzar un nuevo día, esto a la par de potenciar la conexión emocional con tu pareja. Finalmente, este color en la cocina se puede incorporar en objetos como los textiles o los utensilios sin que se sobrecargue el espacio.

¿Cuál es la importancia del color rojo para el Feng Shui?

Los amantes del Feng Shui mencionan que el color rojo, bajo su cultura, simboliza aspectos como la prosperidad, la buena suerte y la abundancia no solo en los espacios físicos, sino también en aquellos en donde se centran las malas energías, mismas que pueden ser eliminadas si es que ocupas este color a conciencia.