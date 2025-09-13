Conoce los riesgos de utilizar las nuevas “polaroid” generadas por la IA

La inteligencia artificial es una de las herramientas más utilizadas en la actualidad pero si no hace un uso correcto pues puede presentar un problema. En las redes sociales se utilizan mucho las “polaroid” pero pocos conocen lo riesgos que implican.

Por medio de estas imágenes puedes posar al lado de cualquier famoso por lo que se volvieron virales rápidamente. Pero es importante que conozcas los riesgos que se presentan cuando procedes a crearlas.

¿Cuáles son los riesgos de las fotos “polaroid” con IA?

Para poder hacer las fotos polaroid con IA, tienes la opción de descargar una aplicación o puedes también usar una plataforma en línea. Sea cual sea la opción que elijas, deberás subir una foto para poder crear la imagen al lado del artista o famoso.

Eso es lo que te traerá problemas ya que cuando subes una imagen a una plataforma que utiliza inteligencia artificial, la misma se ingresa a una base de datos, mismos que podrán volver a usarse para entrenar algoritmos.

Es decir que el rostro de cada uno de los usuarios puede comenzar a circular en espacios digitales sin que el usuario pueda tener control sobre esta información. Esto empeora cuando las plataformas no explican a detalle lo que pasará con las imágenes utilizadas.

Lana Del Rey comentó en la publicación de una fan sobre una foto Polaroid generada con IA.



“Bonita” pic.twitter.com/6KJUoj8iMv — Indie 505 (@Indie5051) September 13, 2025

Por eso tienes que tener en cuenta que no conoces el destino de las fotos ya que pueden ser filtradas o se puede hacer un uso indebido del rostro de los usuarios. Algunos de los riesgos más importantes son los deepfakes y suplantación de la identidad.

Deepfake y suplantación de la identidad

A lo mencionado anteriormente, tenemos que mencionar que al subir las imágenes en alguna plataforma para crear las fotos polaroid, el usuario puede sufrir una suplantación de identidad o deepfake. Este último consta de crear situaciones en dónde el rostro del interesado podría manipularse y hacerle ver en contextos incómodos.

En cuanto a la suplantación de la identidad, pueden crear perfiles falsos o cuentas con el rostro de quienes han subido las imágenes.