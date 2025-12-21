El aprieto de Eleazar Gómez rumbo a la GRAN FINAL de La Granja VIP: ¡se quedó sin outfits!

Eleazar Gómez tiene un problema extra además de la emoción, los nervios y el furor que se desató en él cuando le anunciaron que era uno de los FINALISTAS de La Granja VIP ... ¡ya no tiene ropa para usar en la Gala del domingo y esto lo tuvo bastante pensativo este sábado 20 de diciembre!

¿Qué dijo Eleazar Gómez de su outfit para la GRAN FINAL de La Granja VIP?

La tarde de este sábado, mientras la finalista Kim Shantal se preparaba para dormir una siesta luego de una mañana llena de actividades, trabajo y sorpresas, Eleazar Gómez le confesó que ¡ya no tiene outfits para este domingo, o al menos uno que logre convencerlo!

"Ya se me acabó toda la ropa, quiero que me manden un cambio para mañana", detalló el actor que logró llegar hasta la recta final de La Granja VIP a pesar de sus constantes nominaciones.

"O sea, ya no quiero que me manden mucho, sólo que sea un cambio: uno solo y ya, y ya les dije cómo lo quiero pero pues... a ver si se puede", expresó el "Eterno", consciente tal vez de que tener un traje completo para mañana puede resultar ser una tarea complicada, sobre todo porque sólo quedan unas horas para la Gran Gala.

"No me gustaría repetir, tengo muchos pero quiero que sea uno nuevo (…) el azul que me puse, el último que me puse, era para la Final (…) si no llega, literal me voy a poner uno que nunca he usado, uno verde", le explicó a Kim, quien intentó darle algunas ideas de outfits.

En medio de todo el nerviosismo, Eleazar Gómez reconoció que su "father" Alfredo Adame se preparó súper bien para cualquier eventualidad y empacó muchísima ropa con temática granjera que desde el día uno conquistó a toda la audiencia por su originalidad; sin embargo, él incluso llegó a devolver outfits y ahora se encuentra en un aprieto.

¿Eleazar Gómez logrará llegar a la FINAL de La Granja VIP con un cambio de ropa totalmente nuevo o lo veremos repetir un diseño? Sea la opción que sea, de lo único que estamos seguros es de que la Gala de este domingo 21 de diciembre será simplemente... ¡épica! No te la pierdas a las 08:00 DE LA NOCHE a través de Azteca UNO.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres que tu granjero/a favorita gane el primer lugar de la competencia, te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar de forma OFICIAL en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puede s dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

de la forma que desees: se los puede o entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!