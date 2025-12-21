¡La Bea y Kim Shantal convocan a su fandom! Reconocen que la FINAL de La Granja VIP será dura

La Bea, Kim Shantal y Teo se quedaron muy serios cuando vieron regresar a Eleazar Gómez de la Sala de Nominados , lo que fortaleció al Team Muro rumbo a la GRAN FINAL de La Granja VIP... ¡la competencia por el primer lugar estará súper reñida y por eso las campañas para pedir votos se intensificaron al máximo!

¿Cómo fue la NUEVA campaña de Kim Shantal y La Bea para pedir votos en La Granja VIP?

La noche del viernes 19 de diciembre fue funesta para el Team Cacaraqueo ya que "El Patrón" se convirtió en el DÉCIMO ELIMINADO de la temporada 2025 y la única que pudo despedirse de él fue La Bea. Por eso, este sábado los 3 miembros restantes del Cacaraqueo se dedicaron a pedir votos masivos a su favor.

Llamó la atención en especial un mensaje que La Bea soltó ante las cámaras 24/7 de La Granja VIP la tarde de este sábado 20 de diciembre mientras sus compañeros descansaban: en él, la standupera le pidió a todo Chalco y el Estado de México en general su apoyo para hacer la diferencia.

"Te pido que votes todas las veces que puedas, que compartas el link en todas tus redes (…) sólo tú vas a hacer esto posible y si quieres que yo sea la ganadora de este cotizado primer lugar pues vota mucho porque la tabla de finalistas está muy, muy fuerte, no va a ser una tarea sencilla, vamos a necesitar muchos millones de votos (…) todo mi Chalco, junten todos los votos que puedan, todo el Estado de México, todo México, todo el país: en sus manos está que yo pueda ser ganadora de La Granja", pidió La Bea.

Poco después, y ya en la recámara de La Granja VIP, La Bea y Kim Shantal se unieron para pedir en susurros el apoyo de su gente:

"Pónganse a votar, voten por favor, tienen que votar en este momento, necesitamos muchos millones de votos porque va a estar perro (…) nos pueden llevar mucho la delantera (el Team Muro), no voten mañana, desde hoy cada voto cuenta", murmuraron las amigas.

¿El Team Cacaraqueo logrará llevarse los 3 primeros lugares de la competencia o serán los miembros del Muro quienes se lleven la gloria? ¡No te pierdas la GALA FINAL de La Granja VIP mañana domingo 21 de diciembre a través de Azteca UNO!

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres que tu granjero/a favorita gane el primer lugar de la competencia, te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar de forma OFICIAL en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

de la forma que desees: se los puedes dar a o entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para apoyar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!