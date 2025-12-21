Conoce cuando será el día más corto y la noche más larga del año

Faltan pocas horas para que llegue el invierno a México por lo que consigo trae uno de los fenómenos más extraños que es el día más corto y la noche más larga del año.

Durante el año vamos presenciando el paso de las estaciones que van surgiendo debido a las modificaciones que ocurren por las condiciones climáticas dependiendo la época del año y al conocimiento que se tiene de los movimientos de la tierra.

De esta manera, el solsticio de invierno nos dice que llega oficialmente el inicio de la estación invernal en México. Este es conocido como "el día más corto y la noche más larga del año".

¿Cuándo es el días más corto y la noche más larga del año?

El solsticio de invierno es un fenómeno astronómico que señala el término y comienzo de una nueva estación climática. El evento tiene incio cuando la Tierra cambia de posición por lo que gira en su órbita alrededor del sol y se detiene en un punto determinado de ella, lejos de la gran estrella.

En el cambio de estación también influye la inclinación del planeta, lo que permite que el hemisferio sur reciba más radiación solar.

Este 2025, el solsticio de invierno entrará oficialmente el mañana 21 de diciembre a las 09:03 horas del día (Tiempo del Centro de México), marcando el final del otoño y dándole la bienvenida al invierno.

La noche será más larga.

Aquí es cuando surge el día más corto del año y la noche más larga. Un dato a tener en cuenta es que este año, el invierno tendrá una duración aproximada de 88 días con 23 horas, concluyendo así el próximo 20 de marzo de 2026, con el inicio de la primavera y el equinoccio de marzo.

Por último, tenemos que decirte que la palabra "solsticio" proviene de las palabras latinas "sol", que significa "Sol" y "stit", que significa "permanecer inmóvil", debido a que alrededor de los solsticios, el camino del sol a través del cielo parece detenerse.

