Esto se sabe sobre si habrá cobro de aguinaldo de 30 días

Estamos a pocos días de que los trabajadores formales perciban su aguinaldo. Rumores instalaron que existía la posibilidad de que se cobrara un aguinaldo de 30 días por lo que vamos a aclarar las dudas.

¿Habrá aguinaldo de 30 días?

De acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo, el aguinaldo debe realizarse antes del20 de diciembre de cada año y el aguinaldo no podrá ser menor a 15 días de salario.

“Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos”, señala el artículo.

Hace unos días es que comenzó a circular la información sobre una iniciativa que propone que los trabajadores del sector formal reciban un aguinaldo mínimo de 30 días y no de 15 como actualmente se proporciona.

Esto fue impulsado por parte del senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)Napoleón Gómez Urrutia-actual secretario general del Sindicato de Mineros y presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores- el28 de febrero de 2024.

Fue en ese momento que la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por Urrutia, si se aprobó esta reforma para aumentar a 30 días de salario el aguinaldo a pagarse a los trabajadores anualmente.

Pese a esto es que la iniciativa se ha mantenido congelada debido a que el Congreso de la Unión no ha aprobado la iniciativa del ‘aguinaldo doble’, por lo que no hay fecha en que entre en vigor.

Canva El aguinaldo es esperado.

En la actualidad, los trabajadores que tienen un salario mínimo, van a percibir un aguinaldo de 15 días de salario diario, esto se traduce en4 mil 182.

Si se llegara a aprobar la iniciativa del aguinaldo de 30 días los trabajadores del sector formal que ganen el salario mínimo recibirían un aguinaldo de 30 días, es decir, de8 mil 364 pesos en este 2025.

