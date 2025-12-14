Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 14 de diciembre; estos signos tendrán PROBLEMAS de PAREJA

¡Los astros han hablado! Estamos a escasas semanas de que termine el año y la energía de cambio no deja de estar presente, especialmente entre los signos más nostálgicos. Por ello, te compartimos los horóscopos de Nana Calistar , quien ya ha hecho sus predicciones para los 12 signos del zodiaco en este domingo, 14 de diciembre. ¿Será el dinero, la suerte o el amor tocando a tu puerta? Sigue leyendo y no te pierdas las recomendaciones de los astros...

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 14 de diciembre?

Te viene un cierre de año maravilloso. Prepárate, que te caerá un dinero extra, pero cuidado. No lo malgastes. Úsalo para saldar deudas. Ya has sufrido mucho este año, suelta todo lo que no te suma, pues este último empujón es para demostrarte que no necesitas de la aprobación de nadie para salir adelante. Eso sí, aprende a controlar tus emociones y no dejes de poner límites. Confía más en ti. En el amor, cuidado con los celos y las inseguridades de pareja. Si estás soltero, algo nuevo puede darse en estos días.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 14 de diciembre?

No des segundas oportunidades a quien no lo merece. Todo se demuestra con hechos, deja de creer en palabras y promesas vacías. Elige mejor a las personas con quienes decides pasar tu tiempo, especialmente en el amor. Date la oportunidad de sanar esas heridas del pasado que te han ido apagando por dentro. Es momento de liberarte de todo eso que no te deja avanzar. Valora lo que tienes a quienes están contigo. Este fin de año es sinónimo de una limpieza emocional fuerte. Deja el pasado en donde pertenece.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 14 de diciembre?

Cuidado con las discusiones familiares. Piensa antes de hablar ya que puedes generar conflictos o malentendidos. Ten cuidado con quienes te rodean, porque pronto descubrirás la verdadera cara de esa persona que tenías en un pedestal. No cuentes cosas que no te corresponden y cuida tus pertenencias, que se avecinan pérdidas materiales. En el amor, se viene un paso importante. ¡No temas a los cambios!

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 14 de diciembre?

Se avecina un viaje y reuniones con amigos. Esto es bueno, Cáncer. Te ayudará a despejar tu mente y recuperar el ánimo. Fíjate a tu alrededor, porque es probable que una persona requiera de tu ayuda. Recuerda que todo lo bueno que das, se te regresa. Si bien, tienes un corazón noble, es importante que marques límites. Cierra ciclos y enfócate a cuidarte a ti. En este fin de año, elígete a ti sobre los demás.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 14 de diciembre?

Todo tu esfuerzo comienza a rendir frutos. Llegó el momento que tanto estabas esperando, pues la vida te comienza a devolver todo… ¡Y hasta con intereses! Se avecina un reencuentro con una amistad del pasado que será para bien. En el amor, sé claro con tus emociones. Todo eso que sientas exprésalo y evita confundir a otras personas, pues jugar con los sentimientos de los demás puede pasarte factura. Cuidado en el entorno familiar, que se avecina un problema de salud que requerirá de tu atención.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 14 de diciembre?

¡Aguas con los chismes! En estos días tendrás que hacer oídos sordos, porque van a tratar de llenarte de comentarios malintencionados. Respira y no les des gusto. Aléjate de esas personas que sólo quieren verte mal. Cuida tus relaciones y abre bien los ojos. Si tienes pareja, se vienen problemas y discusiones. Llegó el momento de hablar con claridad, pues solo así se solucionan las cosas. En cuanto a la salud, bájale al café, al refresco y al estrés. Tu cuerpo te lo agradecerá.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 14 de diciembre?

¡Día de reconciliaciones para Libra! Se espera el regreso de viejas amistades o, incluso, amores del pasado. No pienses en el qué dirán y concéntrate en tus sentimientos, que nadie mejor que tú para saber qué es lo que sientes. Presta atención a tu familia, que la tienes algo descuidada. Comparte tiempo de calidad con ellos y no dejes que la indiferencia enfríe su vínculo. Si algo te acompleja, sé paciente. Recuerda que la vida siempre se encarga de poner todo en su lugar.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 14 de diciembre?

Deja el pasado atrás y olvídate del futuro. Concéntrate en el presente, que la vida se te está yendo entre lo que ya fue y lo que no sabes si será. La vida es hoy. Recuerda que no necesitas de nadie para ser feliz, más que de ti. No te aferres a esa gente que no quiere estar. Cuida más tu corazoncito. Sé más observador con quienes te rodean, sólo así sabrás a quién puedes mostrarle tu lado más vulnerable. Tu felicidad es sólo tuya, no lo olvides. La etapa de sufrimiento quedó atrás. De aquí, para adelante, Escorpio.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 14 de diciembre?

Se avecina la visita de un familiar que te moverá emociones. Mantente zen y no revivas viejos problemas, que eso no te llevará a ningún lado. Si estás soltero, es mejor que te quedes así por un tiempo, pues este cierre de año aprovéchalo para centrarte en ti. Eso sí, mantente alerta y ten cuidado en quien confías, porque se marca una traición de alguien importante. En el trabajo, también se esperan chismes, pero tú dedícate a lo tuyo y no hagas caso a lo que no te corresponde.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 14 de diciembre?

Ten cuidado en el amor. Si tienes pareja, se avecina una tentación que sólo traerá problemas. No dudes del amor que te tienen y aprende a confiar. Se marca un viaje que podría ayudar a fortalecer la relación. Si estás soltero, algo bueno está por llegar. Si bien será algo corto, te traerá muchos aprendizajes. Lograrás ver el amor desde un nuevo ángulo. En el plano amistoso, se vienen roces e indiferencias, pero nada que no se pueda solucionar hablando. Presta más atención a tu familia, porque es probable que alguien se enferme estos días.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 14 de diciembre?

No tengas miedo de sumergirte en una nueva relación. Recuerda que el amor jamás se acaba, sólo se transforma. En lo familiar, se aproxima un reencuentro que te ofrecerá paz y tranquilidad; mientras que en lo laboral se empieza a concretar un proyecto que traes desde hace meses. Solo ten cuidado con los cambios de humor y evita tomar decisiones cuando estés enojado. Siempre piensa antes de actuar.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 14 de diciembre?

Amar no es complacer a tu pareja, también es enfocarte en ti. Ten presente eso, porque luego te olvidas de ti. En el trabajo, se esperan cambios, así que organízate bien y no dejes que el estrés se apodere de ti. En general, no hagas caso a chismes, que eso solo te lleva a meterte en problemas que no te corresponden. Acepta las oportunidades que da la vida y cuida los malos pensamientos, pues todo lo que piensas, lo atraes.

