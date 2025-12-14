Entre aplausos y emoción: así fue la revelación de género del bebé de Uriel Estrada, conductor de Al Extremo

¡Día inolvidable! Hace un par de semanas, nuestro conductor de Al Extremo , Uriel Entrada, compartió que se encuentra a la espera de su primer hijo con su esposa, Paloma Sánchez. El anuncio lo dio a conocer en plena transmisión en vivo. Ahora, a escasos días de la noticia, la pareja celebró la ya tradicional revelación de género del bebé, la cual no dudaron en compartir con sus seguidores, vía redes sociales.

“¡Se acabaron las apuestas. SHOWTIME”, escribió Paloma en la descripción del vídeo, que ya cuenta con miles de reproducciones en Instagram y decenas de comentarios felicitando a la feliz pareja. Pero, ¿qué será el bebé? ¿Niño o niña? ¡Sigue leyendo!

Uriel Estrada y Paloma Sánchez esperan a su primer hijo juntos: ¿Será niño o niña?

De acuerdo con los audiovisuales compartidos en redes sociales, Uriel Estrada y Paloma Sánchez darán la bienvenida a un pequeño varón. La pareja conoció el género del bebé tras una cuenta regresiva. Al descubrir la verdad, tanto el conductor como la senadora se abrazaron y comenzaron a brincar de la emoción. El resto de los invitados también recibió la noticia entre gritos de felicidad y aplausos. A continuación, el momento exacto de la revelación de género.

¿Cómo se conocieron Uriel Estrada y Paloma Sánchez? Así ha sido su historia de amor

Uriel Estada se desempeña como conductor de Al Extremo desde 2020, mientras que Paloma Sánchez es senadora y Maestra en Gobierno y Políticas Públicas. Debido a la naturalidad de sus respectivas carreras, sus caminos se cruzaron a través de una entrevista. Si bien al inicio optaron por llevar la relación con hermetismo, tras un año de noviazgo, optaron por hacer su romance público con una selfie en redes sociales. Desde entonces, la pareja ha sido inseparable.

Tras más de un año de relación, Uriel le propuso matrimonio a Paloma con un álbum de fotos en el que se mostraba la cronología de su relación. Pocos meses después, en noviembre de 2024, Uriel y Paloma unieron lazos matrimoniales a través de una ceremonia celebrada con amigos, familiares y colegas del trabajo. Ahora, a más de un año de haber dado el “sí, acepto” en el altar, la pareja se prepara para agrandar la familia y darle la bienvenida a su primer hijo juntos.

¡Felicidades!