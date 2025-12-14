La playa que es mucho más barata que Cancún y tiene aguas más cristalinas: es un paraíso

Hay playas que enamoran a primera vista, pero también existen aquellas que sorprenden por ser accesibles y al mismo tiempo capaces de regalar postales que parecen sacadas de una fantasía. Aunque muchos apuestan por Cancún como la más bella, lo cierto es que existe otra que tiene aguas más cristalinas y es mucho más barata: playa Punta Cana, en especial la hermosa Isla Saona.

Se trata de un lugar turístico que tiene aguas tan cristalinas que no podrás ver el horizonte, pues se vuelve espejo del cielo.

La isla Saona está muy cerca de Punta Cana.|(ESPECIAL/CANVA)

Dónde está Punta Cana, la playa más hermosa

Punta Cana es una playa en República Dominicana que es famosa por sus aguas turquesas y arenas blancas. Está muy cerca de la provincia de La Altagracia, en la costa este.

Qué hacer en Punta Cana

Aunque muchas personas apuestan por alojarse en hoteles “todo incluido”, la playa de Punta Cana tiene un montón de actividades que puedes hacer solo o con familia y amigos.

Algunas agencias de viajes recomiendan no perderse el Scape Park en Cap Cana, un parque natural en donde puedes experimentar las tirolesas y nadar en las cuevas de Hoyo Azul.

Asimismo, no puedes dejar pasar la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, un lugar poco conocido en medio de la jungla en donde también puedes nadar, desconectarte de la ciudad y relajarte al rededor de las plantas.

Otros lugares a considerar son:

Downtown Punta Cana

Coco Bongo

Manati Park Bavaro

Caribbean Buccaneers

Cueva de las maravillas.

Visitar Isla Saona

Qué hacer en Isla Saona

Una aventura que los turistas aman hacer es viajar de Punta Cana a Isla Saona en bote. El punto de partida de algunas excursiones están al sur, y el recorrido puede llegar a la hora y media, en total.

El sitio especializado en viajes Tripadvisor recomienda tomar un tour o crucero con almuerzo. Allí hay varias playas escondidas y poco concurridas que se pueden visitar. También es posible alquilar lanchas, hacer tours acuáticos y disfrutar de la playa y el sonido de las olas.