No tires los garrafones de agua: la técnica DIY para darles una segunda vida y decorar con estilo
Guarda este proyecto DIY simple y económico para transformar garrafones de agua en piezas decorativas y funcionales para el hogar. Así puedes darles un segundo uso.
Los garrafones de agua no deben tirarse. Estos objetos son resistentes y pueden reutilizarse con una técnica DIY para convertirlos en cestas organizadoras decorativas. De esta manera, quedan ideales para guardar mantas, juguetes o textiles con un estilo moderno y cálido.
En un contexto donde el reciclaje creativo gana protagonismo, este tipo de proyectos DIY se vuelve tendencia por su bajo costo. Con pocos materiales y algo de tiempo, es posible transformar un objeto cotidiano en un elemento que parece sacado de una tienda de decoración.
¿Cómo convertir garrafones de agua en cestas decorativas?
El proceso es sencillo y no requiere experiencia previa. El resultado es una cesta resistente, liviana y con un acabado rústico muy en tendencia. Estos son los materiales necesarios para el proyecto:
- Garrafón de agua vacío
- Tijeras
- Cuerda o hilo grueso
- Pistola de silicona
- Tela (opcional, para el interior)
Paso a paso:
- Cortar la parte superior del garrafón para darle forma de cesta
- Limar o cubrir los bordes para evitar asperezas
- Envolver el exterior con cuerda o yute, fijando con silicona
- Forrar el interior con tela para un acabado más prolijo
- Añadir asas con el mismo material para mayor funcionalidad
¿Dónde lucir estas cestas hechas con garrafones de agua reciclados?
Estas piezas no solo decoran, sino que también ayudan a organizar:
- Living o sala de estar: para guardar mantas o almohadones.
- Dormitorio: ideales para ropa, accesorios o textiles.
- Baño: para toallas o productos de uso diario.
- Habitaciones infantiles: perfectas para juguetes o peluches.
- Espacios pequeños: funcionan como solución de almacenamiento sin ocupar demasiado lugar.
Este tipo de propuestas, populares en redes sociales como TikTok y en portales de decoración, reflejan una tendencia clara: reutilizar con creatividad. Los garrafones de agua pueden convertirse en verdaderos objetos de diseño, combinando sostenibilidad, ahorro y estilo en un solo proyecto.
Estos objetos suelen estar hechos principalmente de plásticos resistentes y aptos para uso alimentario, diseñados para soportar golpes y almacenar de manera segura las sustancias líquidas. Por eso su resistencia y ligereza los hace ideales para reutilizarlos en proyectos DIY.