Así se veían las leyendas de Exatlón México en su infancia

Son varios los atletas que han participado a lo largo de la historia de Exatlón México, y ahora con el 30 de abril en puerta, aquí te diremos cómo lucían algunas de las leyendas del reality deportivo en su infancia, incluso Antonio Rosique, quien es la Máxima Autoridad; este periodista que tiene una frase diferente para cada momento, y sobre todo para cada atleta, también fue un niño.

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Mati Álvarez

Mati Álvarez es una de las más ganadoras de Exatlón México, la también conocida como Terminator cuenta con 4 campeonatos de la marca, 3 de temporada regular y 1 de Copa Exatlón; actualmente está participando en la novena temporada del reality deportivo, y es fiel candidata a ganar y así sumar su quinto galardón.

Evelyn Guijarro

Evelyn Guijarro pudo conseguir su primer campeonato en la edición 8 del reality deportivo luego de haber participado en varias temporadas de Exatlón México, actualmente también está compitiendo en la novena campaña de la marca y también es una de las participantes que pinta fuerte para retener la corona.

Aristeo Cázares y Ernesto Cázares

Ernesto Cázares es historia pura debido a que fue el primer campeón de Exatlón México y posteriormente le siguió su hermano Aristeo; ambos estuvieron en la novena temporada que se transmite a través de la señal de Azteca Uno, sin embargo, aunque Aguileón llegó como refuerzo de lujo, tuvo que abandonar la competencia por una lesión mientras que, Neto fue eliminado en una pugna máxima.

Heliud Pulido

Heliud Pulido también conocido como Black Panther por su tremendo físico es otro de los campeones de Exatlón México, el olímpico mexicano puede presumir de ser una leyenda de la marca y también un digno representante de México en los Juegos Olímpicos en la disciplina del canotaje.

Pamela Verdirame

Pamela Verdirame fue una de las primeras futbolistas profesionales que llegó al programa y aunque nunca pudo levantar un premio, su confianza, convicción y sobre todo, espíritu para competir hicieron que se ganara un hueco en el selecto grupo de atletas que son considerados como leyendas.

Pato Araujo

Capitán Coraje, este apodo se lo ganó luego de que quedara Campeón del Mundo en el Mundial Sub-15 con la famosa generación comandada por Chucho Ramírez, a quienes recordamos como: “Los Niños Héroes”, jovencitos que trajeron por primera vez una Copa del Mundo de la FIFA en el Mundial de Perú 2005 para la nación Azteca.