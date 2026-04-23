Mhoni Vidente hace impactante revelación sobre Nodal y Ángela Aguilar

En los últimos días, el tema sobre la supuesta separación de Nodal y Ángela Aguilar ha generado mucho ruido en redes sociales, en especial al considerar que todo el problema empezó cuando se publicó el video de “Un vals” del cantante sonorense, en el que aparece una influencer que tiene un gran parecido a Cazzu.

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Aunque ya han salido versiones en las que se menciona que todo fueron falsos rumores, Mhoni Vidente ha dado su opinión al respecto, revelando su versión sobre los hechos.

¿Qué pasó con Nodal y Ángela Aguilar?

Fue el miércoles 22 de abril cuando Mhoni Vidente hizo varias predicciones sobre los horóscopos y temas de farándula. Dentro de lo que mencionó, la vidente detalla que todo lo que ha ocurrido en torno a Nodal y Ángela Aguilar se trata de una simple campaña de marketing con la finalidad de subir sus números.

Mhoni Vidente explica que en realidad nunca estuvieron peleados, ni divorciados; al contrario, están felices. Además, detalla en su versión que la cancelación de la boda religiosa entre ellos no fue por temas de inseguridad en Zacatecas, fue porque no hay dinero para hacer la celebración.

No olvidemos que recientemente, el conductor Jomari Goyso, quien detalló que tuvo una videoconferencia con la pareja, detallando que no han experimentado ninguna separación y que su relación se mantiene estable.

¿Por qué Nodal y Ángela Aguilar no se casaron?

No olvidemos que Nodal y Ángela Aguilar tenían contemplado casarse en mayo del 2026, pero durante una entrevista a un medio de República Dominicana, el cantante sonorense explicó que tuvo que posponer la boda.

Decidió que se tomó por la inseguridad que se vive en el país, en especial porque la pareja desea hacer la boda religiosa en Zacatecas. Además de que recordó en esa entrevista que fue testigo de un encuentro armado en el estado, donde tuvo que refugiarse junto a su esposa en el rancho de Pepe Aguilar.

La versión sobre la supuesta separación de ambos no ha sido confirmada ni desmentida hasta el momento; se espera que en los próximos días se den a conocer nuevas noticias al respecto o algún comunicado.