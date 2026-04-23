¡Consiente a tu lomito! 7 alimentos nutritivos y poco costosos que tu perro amará; son ideales para todas las razas
Estos son 7 alimentos accesibles que tu perrito amará y que son bastante nutritivos:
Con el paso de los años, los perros se han vuelto uno de los animales domésticos más populares en todo el mundo, pues aunque en cada región hay muchos humanos con estos lomitos en casa, es importante que tomemos conciencia y aprendamos a cuidarlos y por qué no, consentirlos.
Ellos nunca dudan en brindar cariño y apoyo, por lo que es importante parar un poco y pensar en cómo podemos consentir a estos seres peluditos que nos alegran todos los días que compartimos con ellos, así que te contaremos algunos de los alimentos que tu lomita amará.
¿Qué alimentos nutritivos le puedo dar a mi perro?
- Zanahorias: Este alimento es bastante rico en fibra y en Vitamina A, además de que crudas o cocidas, tu perrito las amará.
- Huevo cocido: Otro de los alimentos que son una gran fuente de proteína de alta calidad y grasas saludables, además de ser una opción accesible.
- Avena o Arroz Blanco: Son carbohidratos fáciles de digerir, además de que son ideales para mezclar.
- Vísceras: Darle a tu perro hígado o corazón puede ser una alternativa accesible y fáciles de conseguir en las carnicerías así como nutritivas.
- Piezas de pollo: Sí, el pollo muchas veces no suele ser barato, aunque hay algunas partes como las patitas, o huacales que pueden ser muy buenos para sus huesos.
- Calabazas y espinacas: Además de aportar fibras y vitaminas, estos vegetales son de mucha ayuda a su digestión.
- Sardinas: Este alimento en lata suele ser fácil de conseguir, además de que es relativamente económico y tiene un gran aporte de Omega 3.
¿Cómo sé qué alimentos no puede comer mi perro?
Si no estás seguro de qué alimentos puede comer tu perro, es ideal que regules su dieta junto a un veterinario, pues aunque sí hay muchos que pueden consumir, también hay algunos más que no son ideales para estos.