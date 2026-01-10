¿Corto de dinero? 3 consejos para sobrevivir a la cuesta de enero, según especialistas

La cuesta de enero es complicada para muchas familias debido a los gastos que implica diciembre y sus posadas, así como Navidad y Año Nuevo. A ello se le agrega que los pequeños regresan a clase tras una temporada vacacional, un gasto más que cubrir. Conoce los 8 diseños de uñas originales para maestras .

Enero es el primer mes del año y ello implica incremento en diferentes productos, lo que afecta al bolsillo del mexicano. Pese a ello, existen varias maneras de sobrevivir a este periodo tan complicado y que te puede ayudar durante todo el año, para que tengas unas buenas finanzas.

Enero es uno de los meses más complicados en cuestión de dinero, debido a la inflación y los gastos de diciembre.

1. Registrar gastos

Uno de los consejos más importantes y que casi nunca se sigue al pie de la letra, pues se gasta hasta más de lo que se gana. Es de suma importancia administrar el dinero y más durante esta cuesta de enero, según un artículo del portal del Gobierno de México.

2. Buen uso a ingresos adicionales

En caso de recibir un ingreso adicional en enero, por ejemplo, la caja de ahorro o una tanda, piénsalo 2 veces antes de gastarlo en “gustitos” y planea como aprovecharlo de la mejor manera, quizá pagando una deuda o sobrevivir a la cuesta de enero.

3. Comprar inteligentemente

Haz una lista de todas las cosas que compras durante la semana o el mes. Por ejemplo, la comida, planea bien qué alimentos consumes y forman parte de tu canasta básica, pues en varias ocasiones se adquiere impulsivamente o hasta demás, lo que provoca que se eche a perder y ello se refleje en dinero perdido.

El significado de la cuesta de enero

La cuesta de enero es muy escuchada por la mayoría de las personas en cada inicio de año, pues llega a ser algo preocupante si es que las familias no se previnieron o administraron sus finanzas durante diciembre y derrocharon a diestra y siniestra el dinero.

De acuerdo con el portal de BBVA, la cuesta de enero es el fenómeno económico que ocurre cada año como causa de la inflación, ya que todo incrementa su costo. “También hay que sumar el gasto desmedido por las celebraciones de fin de año, por ello, cuando inicia uno nuevo, la capacidad de pagar las obligaciones y necesidades puede ser complicado y más aún si se acumularon deudas”.