La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el regreso a clases para estudiantes y profesores de educación básica será el lunes 12 de enero. Por lo anterior, nada mejor que volver con un cambio de look y con diseños de uñas tanto originales y divertidos para maestras. En cambio, si tiene un evento especial, estos son 7 modelos básicos, pero elegantes .

Este tipo de diseños son divertidos y le pueden sacar más de una sonrisa a tus alumnos, pues no son muy comunes. Cabe mencionar que son extravagantes, pero van bien acorde a la profesión, especialmente para las profesoras de educación básica. Conoce estos 7 modelos con efecto de ojo de gato que quedan hermosas en diferentes colores .

8 diseños de uñas originales para maestras que pueden utilizar en este regreso a clases|Pinterest

1. Estilo almendra

Este tipo de uña se le puede agregar esmaltes de diferente color y por supuesto diseños acordes a la profesión, como es el lápiz, números y la respectiva manzana que en algún momento le han regalado a un profesor.

8 diseños de uñas originales para maestras que pueden utilizar en este regreso a clases|Pinterest

2. Lápiz

Este diseño es muy original, pues simula la punta de un lápiz con el estilo de uña almendra. Tus alumnos pensarán que llevas múltiples lápices en una sola mano.

8 diseños de uñas originales para maestras que pueden utilizar en este regreso a clases|Pinterest

3. Goma

Un diseño sumamente extravagante y original es el del borrador de uno de los lápices más comunes de México. Para ello debes utilizar esmalte dorado, plateado y rosa, para darle a forma.

8 diseños de uñas originales para maestras que pueden utilizar en este regreso a clases|Pinterest

4. Estilo french

Para darle forma a este modelo de uñas solo hay que decorar las puntas y dejar el cuerpo al natural, aunque utilizando un esmalte transparente para que se vean pulcras.

8 diseños de uñas originales para maestras que pueden utilizar en este regreso a clases|Pinterest

5. Crayola

Un diseño bastante original que dejará impresionado a todos tus alumnos, pues simula a los colores principales de las crayolas.

8 diseños de uñas originales para maestras que pueden utilizar en este regreso a clases|Pinterest

6. Matemáticas

Una de las materias menos preferidas de los alumnos, pero que puedes llevar en el diseño de tus uñas al integrarle diferentes operaciones matemáticas.

8 diseños de uñas originales para maestras que pueden utilizar en este regreso a clases|Pinterest

7. Ciencias exactas

Un modelo para las maestras que imparten materias de Ciencias exactas, como lo son física, química o bioquímica, ya que se pueden incluir diseños con la tabla periódica o una molécula.

8 diseños de uñas originales para maestras que pueden utilizar en este regreso a clases|Pinterest

8. Música

El diseño ideal para las profesoras de música y muy sencillo de realizar, ya que solo se requiere de esmalte negro y blanco, a fin de hacer ilusión a las teclas del piano. Se pueden integrar trazos como partituras.