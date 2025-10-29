Credencial INAPAM ofrece despensa GRATIS en CDMX; ¿qué contiene y cómo solicitarla?

La Credencial INAPAM es un beneficio que tiene como objetivo salvaguardar las necesidades básicas de la población adulta mayor en México, la cual es una de las más vulnerables en el país. Por ende, recientemente se supo que ofrece a sus afiliados una despensa gratis cuyo valor es de poco menos de 500 pesos.

Como sabes, la Credencial INAPAM ofrece una serie de productos y servicios para quienes forman parte del organismo; es decir, adultos mayores de 60 años de edad o más. Cabe mencionar que esta despensa gratis solamente se realiza en una alcaldía de la CDMX, por lo que es preciso que sepas más información al respecto.

¿En dónde se entrega la despensa gratis de la Credencial INAPAM?

El portal Terra detalla que aquellos adultos mayores que cuenten con la Credencial INAPAM y formen parte de la alcaldía Gustavo A. Madero podrán hacerse acreedores de una despensa totalmente gratuita, aunque para ello deberán estar afiliados al programa “Nutriendo Hogares GAM”.

Se sabe que este programa tiene como objetivo la promoción de la alimentación a más de 17 mil familias en situación vulnerable dentro de la alcaldía en turno, por lo que, para ello, se realiza la entrega de una despensa gratis que cuenta con los productos de la canasta básica en México.

¿Qué productos tiene la despensa gratis entregada en la CDMX?

Además de la entrega de arroz y frijoles, la fuente antes mencionada señala que esta despensa también cuenta con atole, pasta para sopa y avena. De igual forma, tiene un apartado con galletas, aceite comestible, chocolate en polvo, café, sal refinada, gelatina, consomé, cereal de trigo inflado y una bolsa ecológica reutilizable.

¿Qué requisitos necesitas tener para solicitar la despensa gratis?

Si tienes interés en recibir esta despensa gratis y formas parte de la comunidad que cuenta con la Credencial INAPAM en la Gustavo A. Madero, lo único que tienes que hacer es acudir a los módulos del DIF y presentar tu CURP, una identificación oficial y el comprobante de domicilio. El portal Terra menciona que esta despensa no forma parte directa del INAPAM, sino que más bien su tarjeta ayuda a mostrar una identificación oficial como tal.