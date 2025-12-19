Cantante de corridos trató de ayudar a su suegra de escapar de un robo; así terminó la historia

Polémica en vista de nueva cuenta alrededor de una figura musical de corridos, pues el joven se metió en problemas con la ley tras ayudar a su suegra para escapar de un robo. Y es que los reportes indican que Said Norzagaray se peleó con elementos de la policía municipal, después de que detuvieran a su suegra por intento de robo. Así ocurrieron los hechos.

¿Cómo terminó detenido el cantante de corridos?

Trascendió que al momento en que Edith “N” salía de una tienda de autoservicio, la seguridad privada se dio cuenta de que la señora escondía algo bajo su ropa. Por ello, la detuvieron con la intención de revisarla. Ante eso, y ofreciendo resistencia, se le habló a la policía municipal de Mexicali.

El altercado ocurrido en el kilómetro 7.5 de la carretera Mexicali-San Luis Río Colorado, generó que el músico interviniera con la intención de defender a quien se identifica como su suegra. Por eso, forcejeó con los elementos de seguridad e incluso fue violento con una policía municipal, situación por la que también lo detuvieron.

Según los reportes preliminares, Said y la señora Edith, generaron este alboroto por una bolsa que se estaba robando la señora. Entonces, tras el altercado directo con las autoridades locales, ambos adultos fueron remitidos a las instancias correspondientes.

¿A qué cargos se enfrentan el cantante de corridos y su familiar?

Se indica que la señora de 54 años es acusada del presunto robo del artículo ya mencionado en la tienda. Mientras que el joven de 25 años, por su reacción y ejercicio de la violencia, responderá a varios delitos… entre los que destaca la agresión contra un elemento de seguridad ciudadana.

El muchacho en cuestión ya tiene cierto recorrido en la industria y se estaba destacando en la escena. Hoy tiene 20 mil seguidores en Instagram y en plataformas como YouTube su último video titulado Marbella ya superó las 697 mil reproducciones a un mes de subirse el tema. Al momento no hay reacciones de lo ocurrido y su última publicación en Insta data del pasado 10 de noviembre de 2025.