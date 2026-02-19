Estas son las calorías que quemas al caminar una hora al día

Uno de los propósitos más comunes que se dieron en Año Nuevo guardó estrecha relación con la reducción de esos kilos que hay de más en el cuerpo, lo cual se logra a través de una buena dieta alimenticia y una rutina de ejercicio. Ahora bien, ¿te has preguntado cuántas calorías quemas al caminar durante una hora al día?

Caminar se ha convertido en uno de los ejercicios más populares y utilizados en los últimos meses no solo por la facilidad que tiene esta activación, sino por los resultados que entrega en cuanto a la baja de peso se refiere si se hace cotidianamente. Ahora bien, ¿cuántas calorías puedes quemar con una hora de caminata al día?

¿Cuántas calorías quemas caminando una hora al día?

Investigaciones científicas realizadas por The Telegraph mencionan que la duración de la caminata diaria tiene un impacto directo en la salud de las personas, tanto en el apartado cerebral como en el cardiovascular y metabólico. Se trata, entonces, de uno de los ejercicios más completos que tanto hombres como mujeres pueden realizar.

El Biobanco del Reino Unido establece que una caminata de 15 minutos, a paso ligero, quema entre 60 y 90 calorías. Lo anterior sugiere un punto trascendental, pues si se aumenta la caminata a un periodo de 60 minutos con las mismas características, entonces la quema de calorías iría de 240 a 360 en este lapso de tiempo.

Del mismo modo, el análisis muestra que quienes realizan muchos pasos diarios, ya sea en una o dos sesiones, pueden reducir el riesgo de algunas enfermedad cardiovascular del 13.03 al 4.39 por ciento en relación a quienes solamente realizan pasos en cortos periodos de tiempo, lo cual habla del impacto positivo de la caminata en la salud.

¿Qué tan lento o rápido se debe caminar al día para bajar de peso?

Paddy Dempsey, investigador de la Universidad de Deakin, menciona que una regla básica y general es caminar a un ritmo “lo suficientemente rápido” para poder hablar sin cantar. En otras palabras, resulta importante caminar a un buen nivel de velocidad, pero sin que esto signifique que te quedes sin aire en esta actividad.