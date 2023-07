Muchas son las personas que buscan mejorar su condición física y llevar una buena alimentación. En general, tener una vida saludable en todos los aspectos. Aunque, comenzar con una rutina de ejercicio ayuda a quemar calorías, según otros medios de comunicación, igual sucede durante la intimidad. Pero, ¿cuántas calorías quemas cuando tienes sexo?

Hoy en día, gracias a un estudio realizado por la Universidad de Montreal podemos saber cuántas calorías quemas cuando tienes sexo. En este sentido, los expertos señalan que los hombres queman 101 calorías y las mujeres 69 calorías.

¿La quema de calorías cuando tienes sexo es equivalente a hacer ejercicio?

La respuesta es no. A pesar de cuántas calorías quemas cuando tienes sexo, resulta que no puede ser un sustituto del ejercicio físico, ya que no se compara con actividades como correr 30 minutos en donde las mujeres queman 213 calorías y los hombres 276 calorías.

Sin embargo, hay variables durante la intimidad que fomentan la quema de calorías cuando tienes sexo, es decir, las posturas, la intensidad y la duración. En este sentido, los especialistas en deportes han calculado que las posturas en las que el hombre está acostado, quema aproximadamente 50 calorías en promedio, mientras que las mujeres que están arriba y se mueven, llegan a quemar entre 137 y 190 calorías.

¿Cuál es la mejor posición sexual para quemar calorías?

Según la información, la mejor posición donde puedes quemar una buena cantidad de calorías durante el sexo es cuando tú y tu pareja se encuentran de pie. Dicho de otra forma, los hombres queman alrededor de 200 calorías y las mujeres alrededor de 150 calorías.

