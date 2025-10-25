¿Cuánto dura el trámite para sacar la CURP Biométrica y en cuántos días te la dan?

La CURP Biométrica se ha convertido en uno de los documentos más importantes, trascendentes y necesarios para todos los ciudadanos al interior del país en este cierre del 2025. En ese sentido, no está de más que conozcas cuánto dura el trámite para sacarla, así como si el documento te lo entregan días después o al momento.

Una de las razones por las cuales la CURP Biométrica se ha vuelto tendencia en redes es por los detalles que incorpora, entre ellos la iris, las huellas, la fotografía del ciudadano y, finalmente, su firma. Se piensa, con ello, que el proceso para su obtención es tardado; sin embargo, nada puede estar más lejos de la realidad.

¿Cuánto te tardas en sacar la CURP Biométrica?

De acuerdo con información del portal Radio Fórmula, el proceso para sacar la CURP Biométrica de forma física no supera los diez minutos. Otros medios confirman que este puede tardar un máximo de 20 minutos, por lo que el trámite se comienza y culmina el mismo día.

Otro punto a mencionar es que, hasta el momento de esta nota, el trámite para obtener la CURP Biométrica no tiene costo, por lo que para sacarla se necesita una identificación oficial, así como un comprobante de domicilio no mayor a tres meses (agua, luz, etc) y, finalmente, el acta de nacimiento.

¿Cuál es el objetivo de tener la CURP Biométrica?

El Gobierno de México señala que el objetivo de tener la CURP Biométrica es reforzar la identificación de las personas en casos en donde estas se encuentren desaparecidas, por lo que, para ello, se hace uso de las huellas dactilares, la fotografía, la firma y el iris de los ojos.

Debes saber, con esto, que el trámite se realiza en las oficinas del Registro Civil a la espera de que el proceso se extienda a lo largo de la República. Recuerda que el trámite, al menos para menores de edad, involucra necesariamente el acompañamiento de su madre, padre o tutor con su identificación oficial.

