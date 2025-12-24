Así puedes cuidar a tu lomito de la pirotecnia de Navidad y Año Nuevo

La Navidad y el Año Nuevo se presentan como las celebraciones más destacadas de cada año en la que las familias encuentran un gran motivo para reunirse. En este marco, el uso de la pirotecnia es habitual en muchos hogares y es en donde se advierte que los perritos pueden verse seriamente afectados.

Los fuegos artificiales y sus estruendos pueden impactar negativamente en la salud física y emocional de las mascotas por lo que tomar cartas en el asunto se hace sumamente necesario. Disfrutar de las celebraciones de fin de año debe también contemplar evitarles a los animales este sufrimiento.

¿Cómo afecta la pirotecnia a las mascotas?

La pirotecnia se caracteriza por sus grandes destellos y los fuertes estruendos que resultan agradables para las personas, pero que se convierten en toda una pesadilla para los lomitos. Es que el sentido de la audición de las mascotas amplifica los sonidos por lo que es prácticamente una tortura para ellos.

Desde el Colegio de Veterinarios de Barcelona advierten que la pirotecnia tiene efectos negativos, tanto a nivel físico como psicológico en animales. Sus expertos explican su respuesta puede ser en forma de simple parálisis al escuchar el sonido, pasando por saliveo, temblores, taquicardia, vocalizaciones, orina y defecación incontroladas.

¿Cómo cuidar a tu lomito de la pirotecnia?

Ante lo expuesto, se entiende que proteger a las mascotas de la pirotecnia es sumamente necesario. Por tal motivo, profesionales han dado a conocer las estrategias más adecuadas para emplear a la hora de cuidar a nuestro lomito durante las celebraciones de fin de año.

Antes de que empiece la pirotecnia se aconseja cansar al perro con un paseo largo ya que puede ayudarlo a estar más relajado después. Por otro lado, si el lomito sufre mucho, es recomendable hablar con el veterinario con antelación para considerar opciones como medicamentos o suplementos.

Durante la pirotecnia