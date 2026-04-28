Esto significa que Urano entró a Géminis... habrá afectaciones por casi una década

Probablemente no lo sabías, pero la entrada de Urano en Géminis es algo que afectará de manera clara los próximos 8 años. Y es que desde el pasado 26 de abril la energía acumulada en el cielo cambió para siempre. Ya se tuvo una influencia breve de este fenómeno en 2025, sin embargo lo que se aproxima es mucho más intenso, sostenido y transformador.

¿Qué significa que Urano entre en Géminis en 2026?

Lo que se debe tomar en cuenta es que no se trata de una fase pasajera, sino el comienzo de un largo ciclo cósmico. Dentro de sus características, los expertos indican sorpresas, sutil al principio, pero con el paso de los meses… imposible de ignorar. Estos mismos astrólogos argumentan que existirán despertares repentinos, cambios y avances.

El proceso que se manifestará hasta el 2033 tendrá claros cambios en cada signo zodiacal, incluso en áreas donde todo se veía estable. Y es que parte de la explicación recae en Urano, que es conocido como la fuerza de la disrupción. No sigue las reglas, las rompe y las redefine. Es decir, significa la rebelión, el despertar y la liberación.

Cuando Urano cambia de signo (en este caso a Géminis) la conciencia colectiva cambia hacia él. La normalidad cambia y hasta se vuelve obsoleto el concepto, sino que inicia una etapa donde lo antes ignorado se convierte en algo necesario. Por ello vale la pena conocer el calendario completo de estos cambios.

¿Cuál es la cronología de Urano a Géminis?

Como ya bien se comentó, esto inició desde el 2025, pero esto fue un breve capítulo inicial de algo más completo y amplio del plazo que arrancó el pasado 26 de abril. Urano entra a Géminis y vivirá un cambio de signo zodiacal hasta el 2033.