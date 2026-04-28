Así inició la rivalidad entre Aaron Mercury y Juan de Dios Pantoja

La polémica con los streamers es cosa de todos los días y es normal que exista el también denominado salseo entre figuras mediáticas. Ante eso, uno de los nombres más mencionados en el mundo de la farándula mexicana retó a los golpes a otro fenómeno viral del espacio digital mexicano. Y es que Aaron Mercury no dudó en absoluto en retar a JD Pantoja, esto para un futuro evento… que en este caso puede ser el Supernova. ¿Hay rivalidad previa entre estos personajes?

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¿Aaron Mercury y JD Pantoja tienen historia como enemigos?

La situación alrededor de los influencers y personajes que mediáticamente ya tienen una historia es cada vez más normal incluso en los medios tradicionales. En dicho sentido, uno de los que han dejado claro que poseen un poderío total en cuanto a mendacidad es Pantoja, quien recientemente salió para aclarar todo el escándalo que envuelve a la que es su familia política.

Pero en medio del ruido que ya sacó con el estreno de su podcast… Aaron Mercury dijo que enfrentarse a Juan de Dios sería uno de los perfiles más interesantes. Y es que Mercury salió victorioso en su pelea ante Mario Bautista, por lo que la gente pidió otro rival, espacio donde resonó el nombre del esposo de Kimberly Loaiza. Pero muchos se preguntan si existe odio entre estos dos personajes.

Según los distintos registros en redes sociales, solamente hay una definida línea de amistades que los podrían enemistar. Es decir, JD Pantoja y Kim Loaiza son enemigos abiertamente dichos de personalidades como Kenia Os, que en los últimos meses hizo una especie de amistad con Mercury. Por ello, que saliera el reto de esa manera encendió el debate incluso entre fandoms de todos los involucrados.

¿JD Pantoja ya respondió a Aaron Mercury?

Por el momento no existe una respuesta directa ni alguna mención, pues en estos momentos su producción se enfocó a platicar con sus seguidores y el mundo del internet sobre lo ocurrido con su cuñada y la aportación que precisamente Kenia Os hizo para la cuenta hospitalaria de la suegra de Juan de Dios. Por ello, se espera que en breve llegue una respuesta, pues sería un bombazo digital que tomara los guantes para alguno de estos eventos que se popularizaron en años recientes.