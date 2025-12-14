Elektra remata a mitad de precio este sofá cama con memory foam; hasta 15 MSI

Si buscas comodidad y funcionalidad para tu hogar, Elektra ofrece un increíble remate: un sofá cama con colchón de memory foam a mitad de precio. Ideal para salas pequeñas o para hospedar visitas, este sofá se puede adquirir hasta en 15 meses sin intereses, convirtiéndolo en una opción accesible y práctica para cualquier presupuesto.

A través de su sitio web, la popular tienda acaba de publicar la imperdible promoción de este sofá cama Makora Encore, de color azul, lino, con respaldo reclinable con 3 posiciones a tan solo $7,890, una oferta difícil de dejar pasar, ya que antes se vendía en el portal a $15,990.

Las principales características de este sofá cama

Sofá Cama con respaldo reclinable en 3 posiciones: recto inclinado y sofá cama.

Sistema de armado fácil y sin herramientas en menos de 5 minutos.

y sin herramientas en menos de 5 minutos. Empaque inteligente: caja fácil de transportar.

caja fácil de transportar. Estructura de madera de pino.

|Elektra

Esto debes tener en cuenta a la hora de comprar un sillón