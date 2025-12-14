Elektra remata a mitad de precio este sofá cama con memory foam; hasta 15 MSI
La tienda Elektra publicó una oferta perfecta para aquellos que desean descansar o recibir visitas en casa. Checa las principales características.
Si buscas comodidad y funcionalidad para tu hogar, Elektra ofrece un increíble remate: un sofá cama con colchón de memory foam a mitad de precio. Ideal para salas pequeñas o para hospedar visitas, este sofá se puede adquirir hasta en 15 meses sin intereses, convirtiéndolo en una opción accesible y práctica para cualquier presupuesto.
A través de su sitio web, la popular tienda acaba de publicar la imperdible promoción de este sofá cama Makora Encore, de color azul, lino, con respaldo reclinable con 3 posiciones a tan solo $7,890, una oferta difícil de dejar pasar, ya que antes se vendía en el portal a $15,990.
Las principales características de este sofá cama
- Sofá Cama con respaldo reclinable en 3 posiciones: recto inclinado y sofá cama.
- Sistema de armado fácil y sin herramientas en menos de 5 minutos.
- Empaque inteligente: caja fácil de transportar.
- Estructura de madera de pino.
Esto debes tener en cuenta a la hora de comprar un sillón
- El tamaño y el espacio disponible: mide el lugar donde irá el sillón y considera el espacio para moverte alrededor. Un sillón demasiado grande puede saturar la habitación, mientras que uno pequeño podría verse desproporcionado.
- La estructura y materiales: busca estructuras de madera maciza o metal, ya que son más duraderas. Evita materiales endebles que puedan deformarse con el uso.
- El tipo de acolchado: la espuma de alta densidad o las combinaciones con fibra ofrecen mejor soporte y comodidad a largo plazo. Un buen acolchado evita que el sillón se hunda rápidamente.
- La firmeza del asiento: prueba qué tan firme o suave es. La firmeza ideal depende de tu preferencia, pero un asiento demasiado blando pierde forma antes, y uno muy duro puede resultar incómodo.
- El tapizado: considera si quieres tela, cuero o materiales sintéticos. Las telas antimanchas o fáciles de limpiar son ideales para hogares con niños o mascotas.
- El estilo y el color: asegúrate de que combine con el resto de tu decoración. Un sillón puede convertirse en el punto focal de la sala si eliges un color o diseño llamativo.
- La funcionalidad adicional: algunos sillones incluyen reclinación, almacenamiento o se convierten en cama. Si buscas aprovechar el espacio, estas funciones pueden ser muy útiles.
- La calidad de las patas y apoyabrazos: revisa que sean firmes y estables. Los apoyabrazos acolchonados o ergonómicos aumentan la comodidad del uso diario.
- El mantenimiento: fíjate en las recomendaciones de limpieza. Un tapizado fácil de mantener prolonga la vida útil del sillón.
- La garantía y opiniones: una garantía amplia es señal de calidad. También revisa reseñas de otros compradores para conocer su experiencia real con el modelo que te interesa.