Miss Universo Jamaica reaparece tras sufrir el terrible accidente; así luce tras salir de terapia intensiva

Gabrielle Henry fue la Miss Universo Jamaica que sufrió un terrible accidente en plena pasarela del certamen más importante; durante varias semanas los usuarios se mantuvieron atentos a las últimas noticias, puesto que se daba a conocer cuál era su estado de salud actual.

Después de una larga espera, ya se dio a conocer que la joven modelo ya salió de terapia intensiva, por lo que se han compartido muchas fotos donde la vemos salir del hospital. Para que conozcas todos los detalles, te diremos toda la información que se sabe al respecto.

¿Qué le pasó a Gabrielle Henry?

Desde su caída el 19 de noviembre, a todos los usuarios dejó preocupados; lo que parecía ser una simple caída terminó en el área de terapia intensiva ante el terrible accidente. Por suerte, después de una larga espera, la joven concursante ya fue dada de alta, donde podemos ver en fotos a la Miss Universo Jamaica salir del área en una silla de ruedas cargando un enorme ramo de flores.

Llegó a Kingston, acompañada de familiares y de personal médico. Aunque lo más delicado ya pasó, el periodista Damián Mitchell detalla que aún va a requerir de varios meses de cuidados más para tener una recuperación óptima en su estado de salud, además de requerir supervisión neurológica.

Igualmente, se mencionó que para ello deberá permanecer en reposo prolongado, seguimiento neurológico y supervisión médica las 24 horas para que la joven modelo pueda salir adelante sin ningún tema. También deberá evitar el estrés, viajes que no sean necesarios y actividades que sean de alto impacto.

¿Qué pasó con Miss Jamaica en 2025?

No olvidemos que estaba realizando el certamen de belleza en Tailandia cuando la Miss Universo Jamaica se encontraba en la preliminar caminando por la pasarela con un vestido anaranjado y cubierto de pedrería, generando gran impacto.

Todo iba bien hasta que la joven no se percató de su caminar, por lo que se acercó a la orilla de la pasarela, provocando el terrible accidente . Lo que nadie sabía es que cayó de varios metros, por lo que fue necesaria la atención médica para atender la situación. Aunque la modelo ya no está en terapia intensiva, deberá seguir las recomendaciones del personal médico.