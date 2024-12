Daddy Yankee llegó a acuerdo legal en demanda contra su esposa

Este viernes Daddy Yanke, su aún esposa Mireddys González y su cuñada Ayeicha González al fin llegaron a un acuerdo luego de que el cantante las demandara por supuestamente haber liberado millones de dólares de sus cuentas bancarias sin su consentimiento.

¿Cómo se mostró Daddy Yankee en el tribunal?

El cantante arribó al tribunal de justicia de manera pacífica y tranquila. No se han revelado los datos exactos del monto, pero se especula que las hermanas González realizaron el desfalco por 100 millones de dólares. Situación por la cual Daddy Yanke solicitó control total de sus compañías y la destitución de las demandadas de sus empresas Cartel Records Inc y Los Cangri Inc. Algunos medios revelaron que Yankee si es titular de las corporaciones, sin embargo no tenía el control sobre las finanzas.

Luego de las declaraciones, el equipo legal de Daddy Yankee informó que ambas partes ya determinaron un acuerdo que consiste en congelar algunas cuentas bancarias de las corporaciones por un período de 30 días, además de que tanto las hermanas González como él deberán tener mejor comunicación en los temas financieros. Al parecer no se hizo ninguna destitución de cargos administrativos a Mireddys y Ayeicha. No obstante, el proceso de divorcio que ya se inició, continuará dando de qué hablar.

Al salir del tribunal, Mireddys no dio ninguna declaración a los medios, pero Daddy Yankee se despidió del lugar con estas palabras:

Dios te bendiga. Amén. Sabes que estamos en el proceso y todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra, así que no puedo hacer declaraciones. Pero sí, le doy las gracias a todo el mundo, por el apoyo de siempre, por estar pendiente y muchas gracias. Feliz Navidad, Puerto Rico. (...) Claro, es un proceso bien difícil, pero todas las cosas obran para Dios, a todo el mundo los amo, no solo a ellos, a todos, y Cristo es el camino a la verdad. Bendiciones, estamos en Navidad y les deseo bendiciones y prosperidad a todo el mundo y que sigan el camino de la verdad

¿Por qué terminaron Daddy Yankee y Mireddys González?

Todo parece apuntar a que el quebrantamiento de la relación si se debió a temas financieros entre la pareja, ya que la demanda fue solicitada el 13 de diciembre, días después de que el famoso anunciara a través de sus redes sociales su divorcio el día 2 de diciembre. Se sabe que fue Mireddys González quien interpuso primeramente la demanda de divorcio. La pareja declaró que lucharon por salvar su matrimonio, pero las circunstancias que saldrían a la luz después no les permitieron continuar juntos.

Luego de casi 30 años de relación, en una de las parejas que se consideraban de las más sólidas del medio artístico, el amor terminó para ambos. Recordemos que en su publicación, Yankee agradeció a Mireddys el tiempo compartido durante esos años, el amor y los valores familiares. Sin embargo esta noticia conmocionó a los fans.

