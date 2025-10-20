Desgarradora muerte de un querido influencer: su esposa lo despidió con este triste mensaje

La noticia de la muerte de una figura pública siempre impacta, y más aún cuando se trata de alguien que dedicaba su vida a hacer reír a su público. La repentina partida del influencer Steve Bridges, a los 41 años, dejó a sus seguidores con un profundo sentimiento de tristeza y sorpresa.

Al duelo por su pérdida se sumaron las emotivas palabras de despedida de su esposa, con las cuales le entregó su último adiós. Este mensaje, lleno de cariño y dolor, intensificó el pesar entre quienes lo admiraban y seguían sus redes día a día.

Cómo fue la despedida de la esposa del influencer Steve Bridges

Ante este terrible suceso, Chelsey Bridges decidió emitir un comunicado a través de Instagram, donde relató la tragedia que atraviesa junto a su familia. Conmovida, compartió su dolor y la difícil realidad tras la repentina pérdida.

En un desgarrador mensaje, afirmó que “una luz se fue demasiado pronto”, dejando en evidencia la magnitud de la pérdida y la tristeza que embarga a quienes lo conocieron y admiraron. Sus palabras conmovieron profundamente a miles de seguidores que no la conocían personalmente.

En el vídeo publicado dos días después, al borde de las lágrimas, se presentó ante la comunidad de fans de Steve Bridges y explicó: “Soy su compañera de vida desde hace 16 años. Tenemos tres hijos en común”, para mostrar la cercanía que tenía con él y el fuerte lazo de amor que los unía.

Antes de anunciar el trágico desenlace, pidió disculpas y reveló que fue un duro e inesperado revés, ya que el cuerpo del comediante fue encontrado sin vida en su hogar, aparentemente fallecido “pacíficamente mientras dormía”, dejando un vacío inmenso en su familia y seguidores.

Sin embargo, no quiso dar más detalles sobre las causas de lo ocurrido y remarcó que tanto ella están viviendo un proceso terrible. “Gracias a ustedes, a internet, él ha sido capaz de vivir su sueño de hacer a la gente reír, y estoy muy agradecida de que fuera capaz de hacerlo”, concluyó.

¿Quién fue Steve Bridges?

Con más de 2 millones de seguidores en TikTok y 435.000 en Instagram, Steve Bridges se convirtió en una figura popular en el mundo del entretenimiento digital por su forma tan descontracturada de hacer humor, pero también de lograr grandes imitaciones.

En sus videos, Steve interpretaba una variedad de personajes cómicos, utilizando disfraces y efectos de pantalla verde para crear situaciones humorísticas que reflejaban aspectos de la vida cotidiana.

Fuente: Steve Bridges - Cuenta Oficial de Instagram El influencer Steve Bridges falleció de forma repentina aunque su esposa se encargó de aclarar que fue mientras dormía.

Tal como menciona el New York Post, entre sus personajes más conocidos se encontraban el vendedor de paneles solares y el “baby daddy” (padre de un bebé), roles que desempeñaba con gran destreza para un público que lo seguía desde hace años.

Además de su éxito en redes sociales, Steve llevó su talento al escenario como humorista de stand-up, actuando en diversos lugares y ganándose el cariño del público por su autenticidad y humor accesible.