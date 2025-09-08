Triste muerte de un querido cantante: le detectaron cáncer, pero nunca dejó dar conciertos en bares

El cantante Rick Davies murió a los 81 años , tras una larga batalla contra el cáncer diagnosticado en 2015. Aunque el músico británico tuvo que pausar su carrera en ese momento, nunca dejó de ofrecer pequeños conciertos en bares cercanos a su casa en Nueva York, en honor a su banda Supertramp.

De acuerdo con El País, Davies solía llevar solo su piano y tocar algunos de los éxitos que lo catapultaron a la fama en la década de 1970, como “Give a Little Bit”, “The Logical Song” y “Dreamer”.

(YouTube) Rick Davies nunca dejó de cantar.

La familia confirmó la triste noticia a través de un comunicado enviado al portal estadounidense Variety, y posteriormente compartió un mensaje en redes sociales y su sitio web oficial.

¿Cómo fueron los últimos días de Rick Davies?

Rick Davies falleció el sábado 6 de septiembre en su casa de Long Island, según el comunicado. “Más allá del escenario, Rick era conocido por su calidez, resiliencia y devoción a su esposa Sue, con quien compartió más de cinco décadas. Tras enfrentar graves problemas de salud que le impidieron continuar con las giras de Supertramp, disfrutó actuando con sus amigos de su ciudad natal como Ricky and the Rockets”.

¿Cómo se hizo famoso Rick Davies?

Rick Davies saltó a la fama en su natal Londres, Inglaterra, cuando formó la banda Supertramp junto a Roger Hodgson. Posteriormente, se unieron otros miembros como Dougie Thomson, Bob Siebenberg y John Helliwell. Durante casi diez años lanzaron éxito tras éxito, hasta que la agrupación comenzó a separarse en 1982 con la salida de Hodgson. En 1988, Davies decidió retirarse.

(INSTAGRAM @supertramp_band) Rick Davies creó la banda Supertramp en 1970.

Sin embargo, en 1996, Davies reunió a casi todos los miembros originales y continuaron lanzando nueva música. Su último álbum, “Slow Motion”, salió a la luz en 2002.

En 2015, sin embargo, el cantante recibió el impacto de su diagnóstico de mieloma múltiple, según Euronews, justo cuando preparaba una nueva gira, la cual tuvo que ser cancelada.