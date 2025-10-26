El pueblo cerca de CDMX donde puedes comer las mejores carnitas y además está precioso

Uno de los platillos más famosos en la gastronomía mexicana son las carnitas, que encantan a todos por su sabor. Y aunque son originarias de Michoacán, lo cierto es que la receta ha ido expandiéndose a otras partes del país, al grado de que incluso hay un Pueblo Mágico cerca de la CDMX donde tienen una versión deliciosa.

Se trata de “El Oro”, ubicado en el Estado de México y que es considerado como un auténtico tesoro oculto para los turistas. Esto gracias a los maravillosos paisajes naturales que resguarda, pero también por la suculenta variedad de comida que tienen.

El Oro está a menos de dos horas de la CDMX y tiene deliciosas variedades de carnitas

Sin duda alguna, las carnitas son la estrella de este lugar, en especial porque los pobladores las han adoptado como parte de sus tradiciones. Cada fin de semana las calles se llenan con puestos que las venden por taco y por kilo, mientras que también hay restaurantes que las tienen como permanentes de su menú.

¿Qué hacer en El Oro? Todo sobre este “paraíso” de las carnitas cerca de CDMX

Así que si eres fanático de este platillo hecho con carne de cerdo y manteca, acompañado con tortillas calientes, limón, cebolla y salsa bien picosa, seguro este destino se volverá uno de tus preferidos. Lo mejor es que se ubica a menos de dos horas de la CDMX, por lo que es ideal para ir de “paseo exprés”, aprovechando también otras amenidades.

Secretaría de Turismo Además de su deliciosa gastronomía, El Oro es ideal para pasar un rato con la naturaleza