VIDEO | Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas se BURLAN de Ariana Grande y Cynthia Erivo en entrevista y se vuelven virales

La promoción de La hora de los valientes sin duda nos acaba de regalar uno de los momentos más divertidos del año. Durante el tour de medios, montaron una entrevista en video donde Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas sorprendieron al público con una parodia descarada y muy bien ejecutada que no tardó en hacerse viral. Desde el primer segundo queda claro: están imitando a Ariana Grande y Cynthia Erivo, las estrellas de Wicked… y el resultado es oro puro.

La hora de los valientes y su entrevista parodia

En el video, ambos actores recrean las actitudes exageradamente afectuosas y los gestos incómodos que se viralizaron durante la gira promocional de Wicked. No dejan ningún detalle fuera: miradas intensas, manos entrelazadas, silencios dramáticos y respuestas que no dicen nada y dan pena ajena… todo está ahí.

Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas logran capturar con precisión esos momentos protagonizados por Ariana Grande y Cynthia Erivo, pero llevándolos al terreno de la comedia mexicana con un muy buen timing. Más que una burla, es una sátira inteligente que demuestra que ambos actores tienen talento y conocimiento del mundo de la comedia, algo que seguro también demuestran en su nueva película.

¿A quiénes están parodiando exactamente?

Si eres fan y seguidor de la cultura pop, seguro entiendes a la perfección la referencia; si no lo haces, te explicamos: la dinámica que imitan es la que Ariana Grande y Cynthia Erivo mostraron en entrevistas recientes, la cual generó miles de memes por sus gestos intensos, lágrimas repentinas y el incómodo contacto físico constante. Méndez y Villegas toman esos elementos y los exageran justo lo necesario para que funcione como comedia sin perder elegancia.

De qué trata La hora de los valientes

Más allá del video viral, la película que están promocionando tiene un origen interesante. La hora de los valientes es una reinterpretación de Tiempo de Valientes (2005), la película argentina escrita y dirigida por Damián Szifron, considerada un clásico de culto por su mezcla de comedia negra, thriller y crítica social.

La nueva versión adapta la historia al contexto mexicano, manteniendo el espíritu original pero con personajes, humor y conflictos locales para así hablar el mismo idioma con su público.

Fecha de estreno y por qué vale la pena verla

La hora de los valientes se estrena hoy, 19 de diciembre de 2025, en una de las plataformas de streaming más populares. La serie promete acción, humor y una dupla protagónica con gran química, algo que ya nos quedó claro con su divertida parodia.

