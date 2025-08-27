Receta de tamales fáciles en olla exprés: listos en menos tiempo del que crees

La gastronomía mexicana es sumamente diversa, no solo por los platillos que la conforman, sino también por las distintas técnicas empleadas. Es el caso de los tamales en olla exprés, una alternativa rápida y sencilla que tienes que conocer.

Si quieres prepararla para tu familia en estas Fiestas Patrias, sigue los siguientes pasos:

QUÉ NECESITAS:



Agua

Hojas de maíz

Tamales previamente armados y envueltos

PREPARACIÓN DE LOS TAMALES EN OLLA EXPRÉS:

Canva El secreto para hacer tamales en poco tiempo está en saber usar la olla exprés

Coloca una rendija a la altura aproximada de un tercio del recipiente.

Agrega un poco de agua, cuidando que no supere el límite de la rendija.

Pon hojas de maíz a modo de “tapete”.

Pon los tamales de forma vertical para que se cocinen de manera uniforme.

Cuida que las piezas no queden muy encimadas entre sí, lo que favorece a que el vapor fluya correctamente.

Tapa y coloca la válvula.

Deja a fuego medio y en cuanto comience el “chiflido” espera de 30 a 35 minutos.

Retira y permite que el vapor salga por completo para que sea seguro abrir la olla exprés con tamales .

. Revisa su consistencia.

Sirve y disfruta; ya sea con una taza de atole o en una “guajolota”.

Ahora bien, si quieres, puedes variarle el relleno que llevan adentro de los tamales, y para encontrar el mejor, puedes elegir entre las diferentes opciones rápidas que hay.

3 rellenos para tamales que son muy fáciles de hacer

Si estás pensando en preparar tamales para los días de lluvia, no olvides que un buen relleno es indispensable para que queden deliciosos. En el caso de las alternativas dulces, el secreto está en sazonar perfectamente las salsas y cuidar que su consistencia sea adecuada para que no se desbordan mientras están al fuego. Puedes elegir entre los siguientes guisados:



1. Mole con pollo . Ya sea tipo poblano, oaxaqueño o almendrado, el mole es uno de los sabores más buscados en este platillo mexicano. Acompaña con pechuga de pollo deshebrada.

. Ya sea tipo poblano, oaxaqueño o almendrado, el mole es uno de los sabores más buscados en este platillo mexicano. Acompaña con pechuga de pollo deshebrada. 2. Salsa verde con carne de puerco . La salsa de tomate cocida es perfecta para este antojito mexicano, en especial cuando va con maciza de puerco. Dependiendo de qué tan picosa la quieras, agrega de 3 a 6 chiles verdes.

. La salsa de tomate cocida es perfecta para este antojito mexicano, en especial cuando va con maciza de puerco. Dependiendo de qué tan picosa la quieras, agrega de 3 a 6 chiles verdes. 3. Rajas con queso. Si buscas una alternativa sin proteína animal, las rajas con queso se convertirán en tus preferidas. Usa poblano y serrano para agregar picor; agrega una salsa suave de jitomate para que no queden tan secos.

Canva Un buen relleno es esencial para que los tamales queden deliciosos

Así que ya lo sabes, los tamales son fáciles de preparar, en especial cuando se usa la olla exprés para ahorrar tiempo. Lo mejor de todo es que la preparación de la masa no se modifica en lo absoluto, así que siguiendo la receta original, podrás ponerlos en la cacerola de presión para reducir el tiempo de cocción.