Exatlón México | El reencuentro más esperado: Marysol Cortés y Evelyn Guijarro vuelven a abrazarse tras meses separadas

Recientemente, los seguidores de Exatlón México vivieron uno de los momentos más emotivos de las últimas semanas tras el reencuentro entre Marysol Cortés y Evelyn Guijarro, dos figuras muy queridas que marcaron época dentro del programa y cuya amistad ha trascendido las pantallas. Las atletas comentaron que tenían aproximadamente ocho meses sin verse, coincidiendo entre risas y afectos con los que sorprendieron a todos sus seguidores.

Dentro del corto video compartido en redes, se puede observar a “La Capi” y “Solecito” fusionarse en un abrazo lleno de cariño, sonrisas genuinas y una emoción difícil de ocultar, pues con este afectuoso momento, demostraron por qué son una de las duplas más queridas por los fanáticos del programa.

Una amistad que nació en la competencia

Durante sus respectivas apariciones dentro de Exatlón México, Marysol y Evelyn se consolidaron no solo como atletas fuertes y disciplinadas, sino como referentes de liderazgo y sobre todo compañerismo. Su conexión dentro del programa fue tan evidente que hoy en día sigue motivando a los fans del reality deportivo más demandante de la historia.

El momento que desató la nostalgia

Tras el emotivo momento, los fans no se hicieron esperar y celebraron por todo lo alto el cariño que aún se mantiene entre las atletas, demostrando que, a pesar del tiempo y la distancia, el compañerismo formado puede durar para siempre.

¿Una nueva etapa juntos?

A pesar de que el encuentro se mantuvo en ambiente amistoso, los fans no dejaron pasar la oportunidad de señalar que esperan verlas juntas otra vez compitiendo y demostrando por qué son pilares dentro y fuera de la marca.